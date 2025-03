Eita! Após se surpreender com valor da compra de supermercado em sua casa, Eliezer destacou mudança de práticas para economizar

Durante participação no Sabadou, do SBT, Eliezer revelou ter ficado surpreso ao descobrir que uma compra de supermercado feita pela governanta de sua casa com Viih Tube custou R$ 16 mil . Pai de Lua e Ravi, o ex-BBB contou qual medida tomou para lidar com a situação.

"Um belo dia eu peguei a fatura do cartão de crédito, do mercado, e vi 16 mil reais de supermercado. Meu coração já bateu forte", iniciou.

Na sequência, Eliezer relatou que conversou com a funcionária para entender melhor as compras e pediu para acompanhar de perto os itens adquiridos. O influenciador também contou que avisou Viih Tube sobre a necessidade de mudanças nos hábitos de consumo, destacando que, por ter vivido com menos recursos até pouco tempo, conhece bem o valor das coisas.

"Mussarela, compra fatiada, naquelas bandejas caras. Agora eu quero o pedaço, a gente vai fatiar", exemplificou o ex-BBB, que notou que a escolha dos produtos estava interferindo no valor final.

"Vai de 16 mil para 15 mil. Não vai mudar nada", brincou Viih Tube.

Eliezer mostra momento especial com o filho Ravi

Na sexta-feira, 21, o ex-BBB Eliezer postou algumas fotos em que aparece dando banho no filho caçula Ravi, de quatro meses, fruto do seu relacionamento com Viih Tube.

Na legenda, o famoso comentou sobre a importância do momento ao lado do herdeiro. "O amor incondicional é algo que não dá para explicar e que também não impõe limites. Ele aparece nos mínimos detalhes e está presente nas pequenas ações. E desde o seu nascimento, decidimos colecionar memórias juntos, e nesse momento algo que se tornou muito especial é o momento do seu banho, que é feito com muito carinho", escreveu o papai coruja. Veja a foto!

