BBB 25: Big Fone tocou! Vinicius atende e manda 2 para o paredão

Na noite deste sábado, 22, o Big Fone voltou a tocar na casa do BBB 25 e trouxe uma missão que deu início à formação do paredão da semana

Neste sábado, 22, o Big Fone tocou na casa do BBB 25, da Globo. Durante o programa ao vivo desta noite, o telefone deu início à formação do paredão da semana.

Os brothers já estavam fazendo plantão na frente dos dois telefones. Vários participantes estavam ao redor de cada telefone quando o mesmo tocou, mas o mais rápido assim que ouviu o toque foi Vinicius .

Ele ouviu a mensagem de que precisava indicar duas pessoas imediatamente ao paredão. Então, Vinicius decidiu indicar Maike e Eva para a berlinda. Na mensagem, ele também ouviu o recado de que poderia fazer mistério sobre a mensagem do Big Fone e escolheu não contar nada. Ele apenas colocou as pulseiras vermelhas em suas indicações.

No entanto, nem tudo está perdido para os indicados ao paredão. No domingo, 23, Delma vai usar o Poder Curinga da semana, que dá o poder para ela tirar um dos emparedados do Big Fone do paredão.

Quem está na Mira da Líder Renata?

Na noite desta sexta-feira, 21, a líder Renatacolocou seis pessoas na Mira do Líder do BBB 25, da Globo. No domingo, 23, ela terá que indicar uma dessas pessoas ao décimo paredão da temporada.

Durante o programa ao vivo, a bailarina colocou Delma, Aline, Vinicius, Vitória, Daniele e Diego na Mira do Líder.

"Está muito claro que a casa está dividida e vou distribuir os alvos para o quarto anos 50, não tem uma ordem em quem eu vou falar", disse ela ao apontar seus rivais.

Como será a formação do paredão?

No domingo, 23, a formação do paredão triplo terá: o dono do poder Curinga tira uma pessoa que foi emparedada pelo Big Fone; o anjo imuniza uma pessoa; o líder indica uma pessoa para o paredão; os dois mais votados pela casa vão para o paredão; 3 pessoas jogam a prova bate-volta e uma se salva. Na terça-feira, 25, um participante é eliminado.

