Especialista explica síndrome após desabafo de Carolina Dieckmann: 'Sensação é de luto'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira explica síndrome relatada por Carolina Dieckmann ao desabafar sobre os filhos; confira

Carolina Dieckmann (46) surpreendeu ao postar um desabafo no início do mês, a artista abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais e, ao ser questionada sobre a possibilidade de ter mais filhos, confessou que esse é um assunto sensível, abordando também a síndrome do ninho vazio . Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira fala sobre o assunto.

A atriz é mãe de Davi Frota, de 25 anos, de seu relacionamento antigo com Marcos Frota, e de José Worcman, de 17 anos, de seu casamento comTiago Worcman. Nas redes sociais, Carolina Dieckmann desabafou: "Eu tô na pré [síndrome] do ninho completamente vazio, porque vazio já senti quando o Davi foi. Agora eu tô na pré do próximo passarinho a voar".

Segundo a psicóloga Leticia de Oliveira, síndrome do ninho vazio é um termo usado para descrever as emoções que alguns pais sentem quando os filhos saem de casa. A especialista fala sobre a relação criada entre esse lado familiar.

"Os filhos, eles são a nossa prioridade, eles se tornam a nossa rotina, a razão pela qual a gente acorda, a gente trabalha e quando os filhos saem de casa, a sensação é de luto, é olhar cada detalhe da casa e não ver mais aquelas paredes pintadas e não ver mais aqueles tênis jogados, não ter que cobrar mais por uma tarefa", afirma.

Carolina Dieckmann confessou nas redes sociais que o filho mais velho mora fora do Brasil e acredita que o mais novo, em breve, também deve se mudar: "O que tá acontecendo? Meu filho mais velho mora fora do Brasil já na vida dele. O meu mais novo tem 17, se forma na escola agora em junho, provavelmente vai fazer uma faculdade também fora do Brasil". A psicóloga esclarece porque este é um período desafiador para muitos pais.

"O sair de casa dos filhos, ele te remete a você voltar a se olhar lá de trás, quando você ainda não era mãe, mais sendo mãe. É um período de vazio, adaptação, reconexão com você mesma e um período de novos significados, novas conexões. Você aprender que se mantém importante mesmo não estando compartilhando a rotina com o seu filho", finaliza a psicóloga ao analisar o caso da atriz Carolina Dieckmann.

