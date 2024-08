Filme que retrata vida de Silvio Santos tem data de estreia adiada

Com Silvio Santos internado, filme biográfico estrelado por Rodrigo Faro teve data de estreia adiada; entenda o motivo da decisão

Com estreia prevista, inicialmente, para o dia 5 de setembro, o filme Silvio, cinebiografia de Silvio Santos estrelada por Rodrigo Faro, teve seu lançamento adiado. Assim que a mudança de data foi anunciada, ainda nesta semana, muitos suspeitaram que o motivo é a saúde do comunicador, internado desde a última quinta-feira, 1. Entenda a verdadeira razão da decisão.

Por meio das redes sociais, a distribuidora do filme, Imagem Filmes, informou que, agora, o longa-metragem chegará aos cinemas no dia 12 de setembro. O motivo da mudança não foi oficializado, mas de acordo com informações do site Notícias da TV, a internação do dono do SBT foi um fator importante, mas não o único.

A a maior preocupação da Imagem Filmes seria a concorrência, já que, no mesmo período, está prevista a estreia de Os Fantasmas Ainda se Divertem, continuação do filme de 1988, além de Hellboy e o Homem Torto, novo longa do anti-herói dos quadrinhos.

Já no cinema nacional, estão marcadas as estreias da comédia Vovó Ninja, com Cleo e Gloria Pires, e da animação Zuzubalândia, da obra de Mariana Caltabiano, programa que chegou a ser exibido pelo próprio SBT.

Silvio Santos tem quadro de saúde atualizado pelas filhas

Internado desde a última quinta-feira, 1, o apresentador Silvio Santos teve o quadro de saúde atualizado pela filha, Patricia Abravanel. O comunicador está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após dar entrada na unidade para realizar exames de imagem.

Em entrevista à CNN Brasil, a também apresentadora garantiu que o dono do SBT deve receber alta em breve, mas não divulgou a data. "Ele está melhor, está melhorando. Está até fazendo algumas brincadeiras", disse ela.

Já na Band, as irmãs Patricia e Rebeca Abravanel conversaram com os repórteres do Brasil Urgente, Tiago Alberico e Felipe Henrique, e novamente garantiram que o pai está melhorando. Segundo elas, Silvio Santos se encontra "estável e conversando, fazendo piadas e bem-humorado".

Vale lembrar que o apresentador do SBT voltou ao hospital na semana passada para realizar exames de imagem e os médicos optaram por deixá-lo no local por mais alguns dias. Pouco tempo antes, o comunicador foi diagnosticado com H1N1 e fez o tratamento no hospital antes de receber alta.