Em entrevista, Patricia Abravanel quebra silêncio e atualiza estado de saúde de Silvio Santos

Em entrevista recente, Patricia Abravanel garantiu que Silvio Santos está 'fazendo piadas e bem-humorado' durante nova internação

Internado desde a última quinta-feira, 1, o apresentador Silvio Santos teve o quadro de saúde atualizado pela filha, Patricia Abravanel. O comunicador está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após dar entrada na unidade para realizar exames de imagem.

Em entrevista à CNN Brasil, a também apresentadora garantiu que o dono do SBT deve receber alta em breve, mas não divulgou a data. "Ele está melhor, está melhorando. Está até fazendo algumas brincadeiras", disse ela.

Já na Band, as irmãs Patricia e Rebeca Abravanel conversaram com os repórteres do Brasil Urgente, Tiago Alberico e Felipe Henrique, e novamente garantiram que o pai está melhorando. Segundo elas, Silvio Santos se encontra "estável e conversando, fazendo piadas e bem-humorado".

Vale lembrar que o apresentador do SBT voltou ao hospital na semana passada para realizar exames de imagem e os médicos optaram por deixá-lo no local por mais alguns dias. Pouco tempo antes, o comunicador foi diagnosticado com H1N1 e fez o tratamento no hospital antes de receber alta.

Recado de Eliana e Maisa para Silvio Santos

Novas contratadas da Globo, as exs-apresentadoras do SBT, Eliana e Maisa, sugiram juntinhas em uma entrevista no Fantástico neste domingo, 04. Em sua mansão, a loira recebeu a jovem para bater um papo e, depois de conversarem, elas emocionaram ao falarem de Silvio Santos.

Sabendo que o dono do baú está internado para cuidados médicos, as duas mandaram um recado para ele e demonstraram muita gratidão pelo comunicador. Eliana e Maisa então aproveitaram a oportunidade de estarem juntas na televisão para fazer um agradecimento para o ícone da TV brasileira.

"Gostaria muito, nesse momento, já que estamos unidas aqui, em gratidão a tudo que a gente viveu, que a gente pudesse mandar boas energias pra ele nesse momento e que tudo fique bem. Silvio, as nossas orações, o nosso carinho, o nosso respeito sempre. Deus te abençoe e volte logo pra sua casa, tá?", disse Eliana bastante emocionada.

Maisa então completou: "Silvio, não tenho palavras pra expressar minha gratidão por você, pela sua família, por tudo. E tô sempre torcendo por você, mandando boas energias. Você está nas minhas orações".