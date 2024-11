Filho de Angelina Jolie, Knox surge muito diferente em rara aparição

Ele cresceu! Aos 16 anos, Knox Jolie-Pitt, um dos filhos gêmeos de Angelina Jolie e Brad Pitt, mostra o quanto mudou nos últimos anos ao surgir em evento com a mãe

A atriz Angelina Jolie contou com a companhia do filho Knox Jolie-Pitt, que é irmão gêmeo de Vivienne, para um evento de gala em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último domingo, 17. Eles fizeram uma rara aparição juntos no tapete vermelho, sendo que o rapaz de 16 anos não era visto em público há três anos.

Em sua nova aparição em público, Knox mostrou o quanto cresceu nos últimos anos. Ele apareceu com o visual renovado e a aparência bem diferente de quando era mais novo. Inclusive, ele já está com um bigode discreto.

Recentemente, Angelina contou que os filhos não gostam de aparecer em eventos. “Eles são pessoas tímidas e muito reservadas. Eles querem manter a privacidade”, afirmou ao site E!News. Apesar disso, os filhos dela trabalham nos bastidores da indústria do cinema. Maddox e Pax são assistentes de direção, enquanto Vivienne é assistente de produção no teatro.

Vale lembrar que Knox nasceu em 12 de julho de 2008 em Nice, na França. Ele sempre foi o mais parecido com o pai, Brad Pitt, tanto emocionalmente quanto fisicamente.

Angelina Jolie faz rara aparição com o filho Knox - Foto: Getty Images

Cicatriz do filho de Angelina Jolie

Filho de Angelina Jolie, o jovem Pax, de 20 anos, surpreendeu ao revelar que está com uma grande cicatriz em seu rosto. No último final de semana, ele marcou presença no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá, com sua mãe e deixou a cicatriz à mostra ao ser fotografado no tapete vermelho.

O rapaz ficou com uma marca em seu rosto em decorrência do acidente de bicicleta elétrica que sofreu há dois meses. Ele também está usando um tipo de imobilização no braço.

O acidente de Pax aconteceu em julho, quando ele bateu com a bicicleta na parte traseira de um carro na rua e estava sem capacete. Ele foi levado às pressas ao hospital e ficou internado por alguns dias.