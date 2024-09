Filho de Angelina Jolie exibe cicatriz no rosto durante evento no Canadá

Filho de Angelina Jolie, Pax, de 20 anos, aparece com cicatriz em sua testa após sofrer um acidente e ficar internado nos Estados Unidos

Filho de Angelina Jolie, o jovem Pax, de 20 anos, surpreendeu ao revelar que está com uma grande cicatriz em seu rosto. No último final de semana, ele marcou presença no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá, com sua mãe e deixou a cicatriz à mostra ao ser fotografado no tapete vermelho.

O rapaz ficou com uma marca em seu rosto em decorrência do acidente de bicicleta elétrica que sofreu há dois meses. Ele também está usando um tipo de imobilização no braço.

O acidente de Pax aconteceu em julho, quando ele bateu com a bicicleta na parte traseira de um carro na rua e estava sem capacete. Ele foi levado às pressas ao hospital e ficou internado por alguns dias.

Vale lembrar que Angelina Jolie tem seis filhos: Maddox, de 23 anos, Pax, de 20 anos, Zahara, de 19 anos, Shiloh, de 18 anos, e os gêmeos Vivienne e Knox, de 16 anos.

Angelina Jolie curte evento com Pax - Foto: Getty Images

Carinho de Angelina Jolie com fã

A atriz Angelina Jolie teve uma atitude comovente durante o Festival de Cinema de Veneza nesta semana. Enquanto brilhava no tapete vermelho, a estrela percebeu que tinha um homem em uma cama hospitalar observando o evento e fez questão de ir cumprimentá-lo.

Os fotógrafos do local registraram quando ela se ajoelhou para conversar com o homem. De acordo com a imprensa internacional, o homem está acamado porque tem Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), que é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta o cérebro e os músculos.

Jolie estava no evento para a première do filme Maria, que conta a história da cantora Maria Callas.