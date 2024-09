Angelina Jolie faz tatuagem com a filha caçula, Vivienne

Angelina Jolie revela qual é a nova tatuagem que fez junto com a filha caçula, Vivienne, após momento importante nas carreiras delas

A atriz Angelina Jolie fez uma nova tatuagem. Desta vez, ela decidiu fazer uma tatuagem junto com a filha caçula, Vivienne, de 16 anos. As duas tatuaram uma frase que possui um significado especial e marca uma conquista profissional de ambas.

Recentemente, elas trabalharam no musical The Outsiders. Com isso, elas decidiram tatuar uma frase do espetáculo, que é ‘Stay Gold’ - em tradução literal é ‘Permaneça Dourado’. A frase é o título de uma música do espetáculo.

“Eu fiz Stay Gold com a minha filha Viv durante o nosso trabalho em The Outsiders. Isso significa muito para nós, separadas e juntas”, disse a mãe coruja. A tatuagem de Jolie foi feita em seu braço, mas Vivienne não revelou onde fez a tattoo.

Nova tatuagem de Angelina Jolie - Foto: Getty Images

Cicatriz do filho de Angelina Jolie

Filho de Angelina Jolie, o jovem Pax, de 20 anos, surpreendeu ao revelar que está com uma grande cicatriz em seu rosto. No último final de semana, ele marcou presença no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá, com sua mãe e deixou a cicatriz à mostra ao ser fotografado no tapete vermelho.

O rapaz ficou com uma marca em seu rosto em decorrência do acidente de bicicleta elétrica que sofreu há dois meses. Ele também está usando um tipo de imobilização no braço.

O acidente de Pax aconteceu em julho, quando ele bateu com a bicicleta na parte traseira de um carro na rua e estava sem capacete. Ele foi levado às pressas ao hospital e ficou internado por alguns dias.