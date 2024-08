Festival de Veneza: Entenda medida que evita encontro entre Angelina Jolie e Brad Pitt no evento

Divorciados, Angelina Jolie e Brad Pitt não se encontrarão em Festival de Veneza, mesmo com ambas as participações confirmadas no evento; entenda

Na última quinta-feira, 29, a atriz Angelina Jolie esteve do Festival de Veneza para promover o filme "Maria", em que vive a cantora de ópera Maria Callas. Seu ex-marido, o também ator Brad Pitt, também estará no evento para apresentar o longa "Lobos", mas devido à batalha judicial que os dois enfrentam nos últimos anos, uma medida foi tomada para garantir que eles não se encontrem. Entenda.

Em entrevista à revista Vanity Fair, o diretor artístico do Festival de Veneza, Alberto Barbera, explicou em detalhes o motivo do encontro não acontecer. “Angelina chegará na quinta-feira e deixará o evento logo na sequência, com [o diretor] Pablo Larraín, para seguirem para o Festival de Cinema de Telluride [nos Estados Unidos]. Brad chegará em Veneza apenas no sábado. Não tem como eles se cruzarem na ilha de Lido.”, disse ele.

Vale relembrar que a tensão entre os artistas teve início em 2016, quando eles se separaram. O divórcio entre Angelina Jolie e Brad Pitt foi finalizado apenas em 2023, mas a vinícola na França continua sendo um ponto de conflito entre os dois. Além disso, um relatório do FBI, obtido pela CNN em 2022, revelou que Jolie acusou Pitt de agressão física contra ela e verbal contra seus filhos. Ainda em agosto deste ano, a Justiça dos Estados Unidos autorizou a filha deles, Shiloh, a remover o sobrenome do pai.

Angelina Jolie se ajoelha para falar com fã em cama hospitalar

A atriz Angelina Jolie teve uma atitude comovente durante o Festival de Cinema de Veneza nesta semana. Enquanto brilhava no tapete vermelho, a estrela percebeu que tinha um homem em uma cama hospitalar observando o evento e fez questão de ir cumprimentá-lo.

Os fotógrafos do local registraram quando ela se ajoelhou para conversar com o homem. De acordo com a imprensa internacional, o homem está acamado porque tem Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), que é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta o cérebro e os músculos. Confira o momento.