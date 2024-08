Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt remove oficialmente o sobrenome do pai

Shiloh, filha de Brad Pitt e Angelina Jolie, recebeu aprovação para remover o sobrenome do pai após um longo processo judicial

Shiloh, de 18 anos, filha de Brad Pitt e Angelina Jolie, tornou-se oficialmente "apenas uma Jolie", segundo o apontado pelo TMZ, nesta segunda-feira (19). Após completar a maioridade em maio deste ano, Shiloh entrou em um longo processo judicial para remover o sobrenome do astro de Hollywood de seus documentos.

"Shiloh Nouvel Jolie-Pitt" passou a ser apenas "Shiloh Nouvel Jolie", como apontaram os documentos judiciais obtidos pelo portal norte-americano. Ainda segundo o veículo, não houve uma audiência formal para que a jovem oficializasse a decisão, sem que ela precisasse passar por situações de estresse ou drama.

Assim como os outros irmãos, Shiloh teria se distanciado do pai assim que ele e Angelina se divorciaram em 2016. Foi somente três dias depois de completar 18 anos que a jovem tomou a decisão de alterar seu nome, o que abriu espaço para especulações sobre uma relação conturbada entre eles.

Além da jovem os artista são pais de Pax Thien, Vivienne, Knox, Maddox e Zahara. Pax foi adotado pela atriz aos 3 anos e, em 2008, após o casamento dela com Brad, o nome do astro foi incluso em seus documentos.

Oito anos após o término, a relação entre Brad e Angelina não aparenta ser muito amigável, pois os dois continuam em uma longa batalha judicial pela vinícola que compraram ainda casados na França, que recebeu o nome de Château Miraval.

Shiloh fez anúncio no jornal antes de alterar sobrenome

Para concluir o procedimento de alteração do nome, Shiloh precisou seguir à risca uma série de medidas judiciais, entre elas, uma em que era solicitado que a jovem formalizasse a decisão através de uma publicação no jornal local de Los Angeles, cidade em que vive, segundo uma lei do estado da Califórnia. A decisão da jovem foi divulgada no The Los Angeles Times.