Saiba o motivo do longo processo de divórcio de Brad Pitt e Angelina Jolie

A divisão de bens de Angelina Jolie e Brad Pitt, após o divórcio, se estendeu por oito anos e está longe de acabar, como apontou uma fonte a People

Desde 2016, Angelina Jolie e Brad Pittcravaram uma batalha judicial em decorrência do divórcio, que envolve a divisão da vinícola francesa adquirida pelo ex-casal antes do rompimento. Ainda que o processo tenha se arrastado por anos, uma fonte da revista People revelou, nesta sexta-feira (19), que a briga entre eles está longe de acabar. Entenda a seguir os motivos por trás do divórcio de "Brangelina".

Segundo a fonte, foram as desavenças as principais causadoras das disputas durante o divórcio, o que causou um clima de amargura e uma "situação feia" entre as partes: "Toda essa amargura é, em parte, o motivo pelo qual o divórcio se arrastou por tantos anos. Porém, nenhum dos dois está disposto a superar isso".

Além disso, o veículo trouxe outra pessoa próxima ao ex-casal que abriu o jogo sobre como os filhos se sentem a respeito diante da desavença dos pais. Vale lembrar que o casal tem seis filhos: Maddox, adotado por Angelina em 2002, antes do casamento com o astro, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox.

"Ambos estão com problemas e as diferenças foram se acrescentando com o tempo. É muito triste para os filhos, mas também para os pais. O divórcio, especialmente o de celebridades, pode colocar uma família toda em desafio", disse a fonte.

Angelina Jolie irrita Brad Pitt com exigência

Um dos principais motivos da disputa do ex-casal de artista é a vinícola comprada em conjunto na França. Os dois adquiriram o investimento de 2014 e tem se mostrado irredutíveis, na tentativa de acordos entre as partes.

Recentemente, Brad Pitt se irritou com a ex-esposa, como apontou a revista InTouch Weekly. A defesa do artista apontou que as exigência da atriz eram “abrangente e intrusiva”, em decorrência da forma como a artista deseja fazer a divisão da propriedade: "Os dois lados estão conversando, mas isso ainda não acabou", disse uma fonte ao portal na ocasião.