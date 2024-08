Angelina Jolie se ajoelha para falar com fã em cama hospitalar

Durante o tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza, Angelina Jolie surpreendeu ao tomar a atitude de ir cumprimentar um fã que estava em uma cama hospitalar

A atriz Angelina Jolie teve uma atitude comovente durante o Festival de Cinema de Veneza nesta semana. Enquanto brilhava no tapete vermelho, a estrela percebeu que tinha um homem em uma cama hospitalar observando o evento e fez questão de ir cumprimentá-lo.

Os fotógrafos do local registraram quando ela se ajoelhou para conversar com o homem. De acordo com a imprensa internacional, o homem está acamado porque tem Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), que é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta o cérebro e os músculos.

Jolie estava no evento para a première do filme Maria, que conta a história da cantora Maria Callas.

Angelina Jolie encontra fã no tapete vermelho - Foto: Getty Images

As joias de Angelina Jolie em Veneza

A atriz Angelina Jolie foi um dos grandes destaques do início da 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza nesta semana. Além de mostrar o seu talento na telona com a exibição do filme sobre Maria Callas, dirigido por Pablo Larraín, ela brilhou com joias históricas.

A estrela internacional cruzou o red carpet com peças da Cartier Collection datadas da década de 1970. Ela apareceu com um broche de rosa, que pertenceu à Maria Callas, que foi feito em ouro rosa, platina, diamantes, esmeraldas, safiras e rubis. Além disso, ela também apareceu com braceletes de ouro e diamantes, um broche Panthère figurativo feito de esmeraldas e ouro, e também brincos de ouro e diamantes.

Veja as fotos das joias que ela usou:

Joias que Angelina Jolie usou no red carpet do Festival de Cinema de Veneza - Fotos: Divulgação / Cartier

Joias que Angelina Jolie usou no red carpet do Festival de Cinema de Veneza - Fotos: Divulgação / Cartier

Joias que Angelina Jolie usou no red carpet do Festival de Cinema de Veneza - Fotos: Divulgação / Cartier

Joias que Angelina Jolie usou no red carpet do Festival de Cinema de Veneza - Fotos: Divulgação / Cartier