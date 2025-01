Fernanda Torres comemora indicações de Ainda Estou Aqui ao Oscar 2025

A atriz Fernanda Torres usou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, para celebrar as indicações de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, ao Oscar 2025

A atriz Fernanda Torres usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 23, para celebrar as indicações de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, ao Oscar 2025. A produção concorre à categoria de Melhor filme estrangeiro e Melhor filme. Além disso, a artista também foi indicada à premiação como Melhor Atriz por sua atuação.

Nos stories de seu Instagram, Fernanda se manifestou sobre a indicação. Veja o print:

Storie de Fernanda Torres (Reprodução/Instagram)

Selton Mello celebra indicação ao Oscar de Ainda Estou Aqui

O ator Selton Mello, que estrela a produção ao lado de Fernanda, também celebrou a indicação.Em seu Instagram oficial, ele publicou uma foto ao lado da colega de profissão e de Walter Salles. "Fizemos um filme. Ele nasceu vitorioso por motivos variados: por lembrar o que jamais pode ser esquecido, por comover com uma beleza austera, por encher as salas de cinema de novo, por levar nossa sensibilidade para o mundo, por recuperar nossa autoestima cultural, por abrir tantas portas para outros que virão, por restaurar o amor pelo cinema brasileiro por ter criado algo emocionalmente poderoso", iniciou ele na legenda.

"Por alcançar o raro equilíbrio entre estética e ética, por ser sublime em sua justa simplicidade. Muitas camadas. Nosso país precisava desse filme, o mundo todo precisava desse filme. Nesse exato momento, três indicações ao Oscar. Com a de melhor filme nós entramos para a história, para sempre ainda estamos aqui. Eunice, Rubens [Paiva], nós e vocês", completou Selton Mello.

Antes da indicação, Fernanda Torres falou sobre sua expectativa para a premiação. "É claro, eu ficarei mais do que feliz se eu for indicada ao Oscar. Mas, ao mesmo tempo, o Globo de Ouro já é uma conquista tão grande. No Brasil, é como se tivéssemos vencido a Copa do Mundo. Eu odeio expectativas. Sou uma pessimista por natureza. E o que vier, vou ficar feliz", afirmou.

