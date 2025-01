Fernanda Torres fala sobre o Oscar: 'Odeio expectativas, sou pessimista por natureza'

A vitória da atriz Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025 despertou uma onda de torcida para sua indicação ao Oscar. E ela falou sobre suas expectativas

A vitória da atriz Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025 despertou uma onda de torcida para sua indicação ao Oscar. A artista, porém, não é do tipo que criou expectativas. Foi o que el afirmou em entrevista ao programa de rádio Weekend, da BBC britânica.

"É claro, eu ficarei mais do que feliz se eu for indicada ao Oscar. Mas, ao mesmo tempo, o Globo de Ouro já é uma conquista tão grande. No Brasil, é como se tivéssemos vencido a Copa do Mundo. Eu odeio expectativas. Sou uma pessimista por natureza. E o que vier, vou ficar feliz", afirmou Fernanda.

E complementou: "Estou mais do que feliz com o meu pesado Globo de Ouro na minha mala. E eu amaria ser indicada porque isso seria muito simbólico. Mas eu não meço a vida em termos de ganhar ou perder".

Vale lembrar que o anúncio dos indicados ao Oscar 2025 acontece nesta quinta-feira, dia 23, às 10h30 (no horário de Brasília). Para anunciar os finalistas, a Academia de Hollywood realizará uma live em seu canal no YouTube. No Brasil, os canais TNT e Max também farão uma transmissão conjunta.

O que Fernanda Torres disse em seu discurso no Globo de Ouro?

A atriz Fernanda Torres fez a alegria do Brasil ao conquistar o prêmio internacional por sua interpretação de Eunice no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Ao subir no palco, ela fez um discurso de agradecimento e citou sua mãe, Fernanda Montenegro, que já foi indicada ao Globo de Ouro no passado.

"Meu Deus, eu não preparei nada, porque eu não sei se eu estava pronta. Isso foi um ano incrível para os desempenhos de atrizes, tantas atrizes aqui que eu admiro tanto. E, claro, eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter. E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe, vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos, e isso é uma prova que a arte dura na vida, até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou e com tanto problema hoje em dia no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esses. Então, para a minha mãe, para a minha família, para os meus filhos e para todos, muito obrigada ao Globo de Ouro", disse ela.

