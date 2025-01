Fernanda Torres é indicada ao Oscar de Melhor Atriz por Ainda Estou Aqui

Após vencer o Globo de Ouro, Fernanda Torres foi indicada ao Oscar 2025 na categoria 'Melhor Atriz' por sua atuação em 'Ainda Estou Aqui'

A atriz Fernanda Torres conquistou um novo marco em sua carreira! Após vencer o Globo de Ouro, a artista brasileira foi indicada ao Oscar 2025 como Melhor Atriz por sua atuação no longa-metragem 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles.

O anúncio aconteceu na manhã desta quinta-feira, 23, durante a transmissão ao vivo das nomeações para o 97º Oscar. A atriz disputa o prêmio ao lado de Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Mikey Madison e Demi Moore.

O filme estrelado por Fernanda também foi indicado à categoria de ‘Melhor filme estrangeiro’ e ‘Melhor filme’. A premiação do Oscar 2025 acontece no dia 2 de março.

Vale lembrar que Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, concorreu ao prêmio de 'Melhor Atriz em filme dramático' em 1999, por sua atuação em 'Central do Brasil'. A veterana, no entanto, perdeu para Gwyneth Paltrow, que levou a estatueta por seu trabalho em 'Shakespeare Apaixonado'.

Fernanda Torres revela perrengue com troféu do Globo de Ouro

Recentemente, a atriz Fernanda Torres foi entrevistada pelo programa Jimmy Kimmel Live na TV norte-americana e contou uma história inusitada que viveu por causa do troféu que ganhou no Globo de Ouro. A estrela revelou que foi parada no aeroporto por causa do tamanho do prêmio e teve que dar explicações para a segurança internacional.

"Nós estávamos aqui em West Hollywood, e foi em uma quarta-feira quando as coisas começaram a ficar estranhas. E então meu marido, de repente, às seis da tarde, veio para o quarto e disse: ‘Eles estão dizendo para evacuar agora’. Então, nós fizemos as malas e partimos", iniciou ela; confira detalhes!

