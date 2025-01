Selton Mello celebra indicação ao Oscar de Ainda Estou Aqui: 'Nasceu vitorioso'

O ator Selton Mello vibrou após anúncios de indicações da atriz Fernanda Torres e o filme 'Ainda Estou Aqui' ao Oscar 2025

O ator Selton Mello usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 23, para dividir com o público sua alegria após o filme 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, ser indicado ao Oscar 2025. O longa-metragem, que retrata a história de Eunice Paiva, é estrelado por ele e Fernanda Torres.

A obra concorre à categoria de 'Melhor filme estrangeiro' e 'Melhor filme'. Além disso, Fernanda Torres também foi indicada à premiação como Melhor Atriz por sua atuação. Em seu Instagram oficial, Selton publicou uma foto ao lado da colega de profissão e de Walter.

"Fizemos um filme. Ele nasceu vitorioso por motivos variados: por lembrar o que jamais pode ser esquecido, por comover com uma beleza austera, por encher as salas de cinema de novo, por levar nossa sensibilidade para o mundo, por recuperar nossa autoestima cultural, por abrir tantas portas para outros que virão, por restaurar o amor pelo cinema brasileiro por ter criado algo emocionalmente poderoso", iniciou ele na legenda.

"Por alcançar o raro equilíbrio entre estética e ética, por ser sublime em sua justa simplicidade. Muitas camadas. Nosso país precisava desse filme, o mundo todo precisava desse filme. Nesse exato momento, três indicações ao Oscar. Com a de melhor filme nós entramos para a história, para sempre ainda estamos aqui. Eunice, Rubens [Paiva], nós e vocês", completou Selton Mello.

Quando acontece o Oscar 2025?

A premiação do Oscar 2025 acontece no dia 2 de março , diretamente do Dolby Theatre, em Hollywood, nos Estados Unidos. No Brasil, o prêmio será transmitido às 21h (horário de Brasília), pelo canal da TNT e pela plataforma de streaming Max.

Fernanda Torres revela perrengue com troféu do Globo de Ouro

Recentemente, a atriz Fernanda Torres foi entrevistada pelo programa Jimmy Kimmel Live na TV norte-americana e contou uma história inusitada que viveu por causa do troféu que ganhou no Globo de Ouro. A estrela revelou que foi parada no aeroporto por causa do tamanho do prêmio e teve que dar explicações para a segurança internacional; confira detalhes!

