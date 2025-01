Fernanda Torres vai ganhar o Oscar? Numerólogo revela energia da atriz

numerólogo Yub Miranda explica quais as chances de Fernanda Torres ganhar o Oscar

A vitória de Fernanda Torres (59) no Globo de Ouro despertou uma onda de torcida para sua indicação ao Oscar. No entanto, a imprensa estrangeira aponta para um cenário difícil na categoria de Melhor Atriz, para qual a brasileira pode conseguir uma vaga na lista final.

Para entender as energias da filha de Fernanda Montenegro (95) para 2025, a CARAS Brasil conversa com o numerólogo Yub Miranda, do Personare. De acordo com a numerologia, as chances da estrela assegurar o seu lugar na maior premiação do cinema mundial são boas.

"Fernanda Torres acabou de encerrar um Ano Pessoal 5, o número das mudanças mais inesperadas e transformadoras. Existe sempre um antes e depois do Ano 5. E assim foi em 2024 para a nossa estrela brasileira. Agora, Fernanda iniciou um Ano Pessoal 6 em 2025, um período que favorece a colaboração, o fortalecimento de laços e o reconhecimento por esforços conjuntos", explica.

A numerologia indica que estamos vivendo sob a energia do Ano Universal 9, período que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Torres vive o ano pessoal 6, que explica um equilíbrio, responsabilidade e conexões profundas.

"A conquista do Globo de Ouro já reflete a energia transformadora do Ano Pessoal 6. Este momento não é apenas uma vitória, mas um divisor de águas em sua carreira, capaz de impactar sua trajetória por muitos anos", afirma.

O especialista conta que o Mapa do Ano indica que o primeiro trimestre deste ano será de destaque e reconhecimento para a atriz, período que contempla as principais premiações do cinema internacional. Em detalhe, o Mês Pessoal da artista é o mesmo Número de Impressão no Mapa natal dela. Isso significa que a imagem da artista se torna mais notada, reconhecida.

"Tem forte conexão com experiências no estrangeiro e viagens. Não por acaso, a conquista do Globo de Ouro aconteceu fora do Brasil e trouxe à atriz um reconhecimento internacional sem precedentes.Este ciclo parece alinhar perfeitamente com a fase de evidência e sucesso que ela está vivendo, que pode ser multiplicada com a indicação ao Oscar 2025", diz.

Ainda assim, a atriz está em um Ano Pessoal 6, combinadas com a forte presença do número 7 em janeiro. No geral, isso reflete na grande visibilidade e reconhecimento profissional, um indicativo de que sua performance em Ainda Estou Aqui deve ser ainda mais reconhecida.

"[A atuação dela] está sendo amplamente valorizada, abrindo caminho para uma possível indicação ao Oscar.Além disso, o Ano Pessoal 6 é um período que favorece alianças estratégicas e trabalhos colaborativos, ambos fundamentais para campanhas de premiação como o Oscar. Se Fernanda mantiver essa sinergia com pessoas certas da indústria, tem grandes chances de não apenas ser indicada, mas também levar a estatueta para casa", conclui.

FERNANDA TORRES EXIBE ESTATUETA DO GLOBO DE OURO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Golden Globes (@goldenglobes)

