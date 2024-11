Fernanda Torres bate 1 milhão de curtidas em foto no perfil oficial do Oscar

Atriz brasileira, Fernanda Torres supera estrelas internacionais com curtidas em foto publicada no perfil oficial do Oscar; confira ranking atualizado

Fernanda Torres(59) tem feito sucesso no mundo inteiro com o filme Ainda Estou Aqui. Protagonista do longa-metragem, a atriz teve uma foto publicada no perfil oficial do Instagram do Oscar, intitulado The Academy, e o registro já acumula 1 milhão de curtidas —ultrapassando diversas estrelas internacionais que também tiveram cliques compartilhados na rede social.

O perfil da Academia compartilhou fotos de outros 25 atores que marcaram presença no Governors Awards, evento que aconteceu no último domingo, 17. Fernanda Torres acumula mais curtidas em menos de 24 horas do que todas as outras estrelas e, com isso, fez com que os brasileiros tivessem ainda mais por sua indicação ao prêmio de Melhor Atriz.

CONFIRA RANKING DAS FOTOS MAIS CURTIDAS DO INSTAGRAM DO OSCAR!

Fernanda Torres: 1 milhão de curtidas Andrew Garfield: 41 mil curtidas Margaret Qualley: 39,3 mil curtidas Lupita Nyong'o: 31,5 mil curtidas Storm Reid: 25,7 mil curtidas Tilda Swinton: 25,4 mil curtidas Sebastian Stan: 23,1 mil curtidas Daniel Craig: 18,3 mil curtidas Barry Keoghan: 17,2 mil curtidas Drew Starkey: 16,2 mil curtidas Kieran Culkin: 16 mil curtidas Jennifer Lopez: 13,9 mil curtidas Jude Law: 11,7 mil curtidas Lily-Rose Depp: 10,3 mil curtidas Nicholas Hoult: 10,2 mil curtidas Maika Monroe: 9,9 mil curtidas Denis Villeneuve: 7,7 mil curtidas Jennifer Hudson: 7,3 mil curtidas Amy Poehler: 6,9 mil curtidas Harris Dicknson: 6,6 mil curtidas Natasha Lyonne: 6,5 mil curtidas Colman Domingo: 6,4 mil curtidas Omar Apolo: 6,2 mil curtidas June Squibb: 5,8 mil curtidas Aunjanue Ellis-Taylor: 4,7 mil curtidas Connie Britton: 4,5 mil curtidas

Além de ter conquistado 1 milhão de curtidas, a foto oficial com Fernanda Torres também acumula mais de 259 mil comentários e 159 mil compartilhamentos. Muitos fãs e internaudas pedem que a Academia a indique na categoria de Melhor Atriz na 96ª cerimônia do Oscar.

O QUE É O GOVERNORS AWARDS?

O evento de gala aconteceu em Los Angeles, apresentado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS). Nele são entregues prêmios em três categorias por conquistas ao longo da vida na indústria cinematográfica — o Oscar Honorário, o Prêmio Humanitário Jean Hersholt e o Prêmio Memorial Irving G. Thalberg.

Para a ocasião, Fernanda Torres escolheu um modelito da grife francesa Dior. O vestido longo, preto com mangas longas possui um delicado bordado em sua gola, que combinou com as joias escolhidas pela artista para a ocasião.

