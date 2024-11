Fernanda Torres manda recado após post da Academia do Oscar: 'Vamos'

Após o perfil do Oscar no Instagram, o The Academy, publicar uma imagem da atriz Fernanda Torres, ela usou as redes sociais para mandar um recado

Após o perfil oficial do Oscar no Instagram, o The Academy, publicar uma imagem da atriz Fernanda Torres, ela usou as redes sociais para se pronunciar nesta terça-feira, 19. Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram, a artista incentivou os fãs a prestigiarem o cinema nacional.

"De Malibu Beach: Fernanda ainda em Los Angeles, quase voltando ao Brasil, passando aqui para lembrar os seguinte: Aproveite esse embalo do Ainda Estou Aqui e vá para outros filmes brasileiros com a sua família. Por exemplo: A Arca de Noé. Vinícius de Moraes, pelo amor de Deus, gente. Levem as crianças. E jajá vem aí O Auto da Compadecida 2. Então, aproveite o embalo do Ainda Estou Aqui, e vá para o cinema ter essas experiências com os outros", disse ela.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "A superioridade desta moça! Não quer estar no topo sozinha, leva junto todo o cinema brasileiro", disse um. "Depois de “Ainda estou aqui”, seu pedido é uma ordem!", escreveu outro. "Ela faz tudo!!! Viva o cinema brasileiro!!!", elogiou uma terceira pessoa.

Perfil oficial do Oscar publica foto de Fernanda Torres e brasileiros pedem: 'Indica ela'

Fernanda Torres foi uma das convidadas do Governors Awards 2024, que aconteceu na noite de domingo, 17, um evento que celebra grandes ícones de Hollywood organizado pela Academia do Oscar.

Nesta segunda-feira, 18, o perfil da rede social oficial do Oscar compartilhou uma foto da atriz na cerimônia e os brasileiros lotaram a publicação de comentários apoiando a artista. Muitos inclusive pediram a indicação da atriz na maior premiação de cinema.

"Indica ela!", dizia um seguidor, "O Oscar vai ganhar uma Fernanda Torres sim", comentou outro fã, “É do Brasil!!!”, exclamou outro.

