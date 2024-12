Denzel Washington é batizado em Nova York e recebe licença de pastor

Astro de Hollywood, Denzel Washington foi batizado na igreja Church of God, em Nova York, e se emocionou ao falar sobre sua fé

O ator Denzel Washington surpreendeu o público ao revelar que foi batizado. Prestes a completar 70 anos, o astro de Hollywood participou de uma cerimônia realizada no domingo, 22, na Church of God, igreja localizada no bairro do Harlem, em Nova York.

Durante o batismo, Washington se emocionou ao falar abertamente com as pessoas presentes sobre sua fé. "Demorou um pouco, mas finalmente estou aqui. Se [Deus] pode fazer isso por mim, não há nada que Ele não possa fazer por você. O céu literalmente é o limite", declarou ele.

Ainda na cerimônia religiosa, o astro recebeu a licença para se tornar pastor. A esposa do artista, Pauletta Washington, celebrou a escolha do marido em um discurso emocionante: "Você é o chefe da nossa casa e deu um grande exemplo para nossos filhos, que agora são filhos adultos e sabem a diferença porque mostramos a eles a diferença", declarou ela.

Recentemente, em entrevista à revista 'Esquire', Denzel Washington fez uma reflexão a respeito da relação entre as religiões e a indústria do entretenimento. Na ocasião, de acordo com o astro, pouco se fala sobre o assunto em Hollywood.

"Quando você me vê, você vê o melhor que eu poderia fazer com o que me foi dado pelo meu senhor e salvador. Não tenho medo. Não se fala nisso nesta cidade. Não se fala sobre isso. Não está na moda. Não é sexy. Mas isso não significa que as pessoas em Hollywood não acreditem", declarou ele.

Denzel Washington has been baptized and received his minister’s license.



He is now Minister Denzel Washington. pic.twitter.com/2iZttabW17 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 22, 2024

