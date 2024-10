Que lindo! Recém-casados, Endrick e Gabriely Miranda usaram as redes sociais para mostrar detalhes de batizado realizado na Espanha

Nesta quarta-feira, 30, Endrick e Gabriely Miranda usaram as redes sociais para mostrar um momento muito especial: eles foram batizados durante cerimônia realizada em uma igreja evangélica da Espanha, para onde se mudaram por conta do trabalho do jogador no Real Madrid.

"Renascemos e tudo se fez novo", escreveu Gabi na legenda da publicação. Na sequência, a modelo citou um versículo da Bíblia. "'Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo'. Atos 2:38".

No vídeo, Gabriely e Endrick surgem lado a lado, vestidos com trajes semelhantes. Eles acompanham o rito da cerimônia e, após serem imersos em uma piscina, aparecem visivelmente emocionados com a realização do batismo.

E nos comentários, fãs e amigos não deixaram de celebrar o momento junto com o casal. "Glória a DEUS. Deus abençoe vocês.", disse Natalia Rodrigues Belloli, namorada do jogador Raphinha. "Vocês tomaram a melhor decisão! Jesus está orgulhoso de vocês", ressaltou um seguidor. "Foi a melhor escolha, foi lindo!", declarou outro.

Vale lembrar que o jogador de futebol e a companheira deram um passo importante na relação em setembro deste ano! Por meio das redes sociais, eles anunciaram ao público que estão casados. Junto com a novidade, os dois compartilharam um ensaio fotográfico romântico exibindo as alianças de compromisso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GABRIELY MIRANDA (@gabrielymiiranda)

Em comemoração ao primeiro ano de relacionamento, Gabriely Miranda relembra ínicio com Endrick

Recentemente, Gabriely Miranda usou as redes sociais para se declarar ao jogador Endrick. Casada com o atleta do Real Madrid, a modelo relembrou o início da relação e celebrou o primeiro ano com o amado.

Em seu perfil oficial no TikTok, a influenciadora participou da trend que exibe situações em que 'o destino brinca com as pessoas' - frase tirada da canção Meu Novo Mundo, do grupo Charlie Brown Jr. Na primeira foto, ela compartilhou com os seguidores o que passou pela sua cabeça antes de encontrar o jogador pela primeira vez.

"Vou para Ilhabela conhecer ele, somos amigos, nada vai acontecer", pensou na época. Na sequência, Gabi publicou um clique ao lado do marido com a frase cantada por Chorão. "Um ano de nós, daqui para sempre", declarou na legenda da postagem.

