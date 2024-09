Filha de Xande de Pilares é batizada aos pés do Cristo Redentor

Xande de Pilares e a namorada, Mikimbeth, celebram o batizado da filha, Estrela, aos pés do Cristo Redentor com os padrinhos Ivo Meirelles e Regina Casé

O cantor Xande de Pilares viveu um momento especial neste domingo, 22, ao celebrar o batizado de sua filha caçula, Estrela, fruto do namoro com Mikimbeth. A cerimônia religiosa aconteceu aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Os dois escolheram padrinhos famosos para a herdeira, sendo o instrumentista e cantor Ivo Meirelles e a apresentadora Regina Casé. A família e os amigos usaram roupas brancas para a consagração da menina na igreja católica.

Nas fotos, Xande e a namorada apareceram sorridentes enquanto acompanhavam este momento especial na vida da filha, que está com 7 meses de vida.

Vale lembrar que o músico, de 53 anos, e a modelo, de 23 anos, engataram o relacionamento em 2020. Atualmente, eles residem juntos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e aguardam ansiosos a chegada de Estrela. Além disso, Xande já é pai de dois homens: Alexandre Lucas, que tem 23 anos, e Alexandre Junior, de 22 anos.

Fantasia da família de Xande de Pilares

O cantor Xande de Pilares usou as redes sociais para compartilhar um ensaio fotográfico fofíssimo em família. Em seu Instagram oficial, o artista mostrou imagens ao lado da esposa, Thay Pereira, e da filha do casal, Estrela.

Para comemorar a chegada dos 5 meses da herdeira, os dois inspiraram no desenho 'Os Flintstones' e se fantasiaram com roupas dos personagens da animação. Mas quem roubou a cena mesmo foi a pequena Estrela, que surgiu vestida de Pedrita.

Esbanjando fofura, a bebê apareceu sorrindo ao posar para a câmera junto com os papais corujas. "5 meses da nossa Pedrita, tempo vai com calma", escreveu a esposa de Xande de Pilares na legenda da postagem.