Belo celebra estreia no cinema e aposta na carreira de ator: ‘Me aperfeiçoar’

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Belo fala com entusiasmo sobre seu papel no filme Caindo na Real, protagonizado por Evelyn Castro, que estreia na quinta-feira, 24

Conhecido por sua trajetória musical de sucesso, o cantor Belo (50) agora explora um novo desafio: o cinema. O artista incorpora o personagem Barão no filme Caindo na Real – um taxista e par romântico da Rainha do Brasil, interpretado pela atriz Evelyn Castro (43). O longa, com roteiro de Bia Crespo e direção de André Pellenz, estreia na próxima quinta-feira, 24, nos cinemas. Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala com entusiasmo sobre seu papel no longa e aposta na carreira de ator. “Me aperfeiçoar”, confessa.

Depois de participar da série Veronika, do Globoplay, o artista resolveu investir nas telonas. “No cinema é a primeira vez, e estou muito animado. Estou curtindo muito atuar, já foram as séries e agora um longa, que estará nos cinemas. Espero que as pessoas gostem, e eu quero cada vez mais me aperfeiçoar”, destaca Belo, acrescentando que foi convidado para o projeto pelo produtor de elenco Raoni Seixas, da Elo Studios. “Amo a arte, de um modo geral. Música, dança e agora atuação. E descobri na atuação mais uma forma linda de me expressar”, emenda.

Belo afirma que agora só falta atuar em uma novela para o currículo: “Só estou esperando o convite. Aliás, já até rolou um convite para fazer uma participação, mas acabei não conseguindo por conta de outros compromissos profissionais também. Mas, já estou pronto pra receber um papel (risos)”.

Questionado se cantar e atuar são caminhos muito distintos, ele garante que não. “Olha, se analisarmos bem, não são caminhos tão distintos não. Ambos permitem expressões através da voz e da interpretação e um complementa o outro”, frisa o artista, que complementa contando como foi atuar com Evelyn Castro. “Ela é incrível, de um talento e generosidade ímpar. Foi realmente uma parceria de trabalho incrível”, exalta.

SOBRE CAINDO NA REAL

O filme Caindo na Real traz uma história onde a protagonista vive uma rotina agitada trabalhando em uma lanchonete e sem tempo para namorar, para desespero de Barão, um romântico incorrigível que não se cansa de fazer serenatas para sua “rainha” (interpretado por Belo).

Mas o que ninguém esperava era que Tina (Evelyn Castro) é realmente uma rainha: após um golpe que restaura a monarquia no Brasil, ela troca o trabalho na lanchonete pelo comando do país, enfrentando desafios inesperados enquanto tenta governar e escapar das tramas do conselheiro real, Alaor (Maurício Manfrini).

No meio disso tudo, Tina se vê dividida entre Maurício, um príncipe refinado, e Barão, o motoboy pagodeiro que sempre lutou pelo seu coração. Em meio a risadas e confusões, ela terá que escolher entre seguir seus sentimentos ou cumprir com seu dever real.

“Barão é divertido, apaixonado e ama cantar e dançar, assim como eu. Ele é um homem simples, romântico e somos muito parecidos. Costumo brincar que no filme sou o próprio Belo porque canto e danço”, conta Belo, acrescentando algumas curiosidades de bastidores. “O filme por si só já é uma comédia né? Imagina nos bastidores, juntando todo esse elenco maravilhoso? Era risada o tempo todo, porque a gente sempre brincava muito e o clima sempre foi muito bom”, revela.

Evelyn Castro e Belo estão no filme Caindo na Real, que estreia quinta-feira, 24 - Divulgação

MUITA DIVERSÃO E RISADAS

Segundo o artista, quem for aos cinemas vai encontrar muita diversão, muitas risadas, música e uma entrega verdadeira de todos os envolvidos. “E, particularmente, estou vivendo essa entrega; tenho colocado o trailer do filme nos meus shows, pelos lugares que tenho passado no país, pois estou muito animado e empenhado para me entregar ao filme como me entrego na música também”, diz. “E, além do mais, precisamos valorizar o cinema nacional”, reforça.

E Belo não para. Tem outras novidades vindo por aí. “Tem um maravilhoso. Agora faço parte do time The Masked Singer Brasil como jurado. Estarei ao lado de Tata Werneck, Tony Ramos e Sabrina Sato; olha a responsabilidade! E tem meu documentário também, que sai até o final desse ano”, finaliza.

ASSISTA AO TRAILER DO FILME CAINDO NA REAL: