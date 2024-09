Ator James Darren, de 'Star Trek', morre aos 88 anos em Los Angeles

O ator James Darren, de 'Túnel do Tempo' e 'Star Trek', estava internado em um hospital para substituição de uma válvula aórtica

O ator James William Ercolani, mais conhecido como James Darren, faleceu aos 88 anos na segunda-feira, 22, em Los Angeles, nos Estados Unidos, enquanto dormia. De acordo com informações do ‘TMZ’, o artista estava internado no Cedars-Sinai Medical Center para a substituição de uma válvula aórtica.

Darren ficou conhecido por interpretar Moondoggie no filme 'Gidget' (1959). Ele ainda atuou em grandes obras como 'Túnel do Tempo' (1966), 'T.J. Hooker' (1982) e 'Star Trek: Deep Space Nine' (1993). Ainda jovem, ele estudou atuação em Nova York com a renomada atriz e professora Stella Adler.

O famoso foi casado com Gloria Terlitsky de 1955 até 1958, e posteriormente com Evy Norlund, ex-Miss Dinamarca, desde 1960 até sua morte. James Darren deixa esposa, três filhos e vários netos.

