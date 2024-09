Sid Wilson, do Slipknot, detalha acidente com fogueira que 'derreteu seu rosto'

DJ da banda Slipknot, o músico Sid Wilson falou sobre sua recuperação após sofrer um acidente com fogueira em sua fazenda

Integrante da banda Slipknot, o músico Sid Wilson atualizou o público sobre seu estado de saúde. Nos últimos dias, o DJ precisou ser internado após um acidente com fogo em sua fazenda em Iowa, nos Estados Unidos, onde mora com a esposa e o filho.

Wilson sofreu queimaduras graves em diferentes regiões do corpo e principalmente no rosto, após uma fogueira explodir na sua frente. Em entrevista recente à 'Fox News', ele falou um pouco a respeito do ocorrido e relatou como tem sido a recuperação.

"Todo o meu braço direito está enfaixado. Meu rosto está basicamente derretido do nariz para baixo, mas o inchaço diminuiu, e dizem que é incrível como o rosto está meio que se regenerando. Acontece bem rápido, parece sarar muito rápido. Já tive dias melhores, eu acho, mas estou vivo, então estou bem", declarou o músico.

Em seguida, Sid Wilson detalhou como tudo aconteceu: "Há algumas noites, eu acendi uma fogueira e a deixei queimar. Então, no dia seguinte, fui dar uma olhada no quanto havia sobrado. Tinha alguns restos, então eu, como um idiota, fiz o que não deveria fazer e coloquei gasolina", relatou ele.

Ao longo da entrevista, o integrante do Slipknot confessou se sentir 'estúpido' pelo acidente, uma vez que, com maior atenção, poderia ter evitado. "Não vou deixar que isso me deixe deprimido. A parte mais difícil é me sentir estúpido por ter feito isso. Não é nem mesmo a parte física. É como pensar: 'Ah, cara, eu realmente aprendi isso da maneira mais difícil'", disse Wilson, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SID / Dj Starscream/Slipknot (@sidthe3rd)

