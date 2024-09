Rapper Fatman Scoop morre após desmaiar durante show nos EUA

O rapper Fatman Scoop sofreu um mal súbito enquanto realizava uma apresentação nos Estados Unidos; cantor faleceu aos 53 anos

O rapper Isaac Freeman, mais conhecido como Fatman Scoop, faleceu na sexta-feira, 30, após sofrer um mal súbito durante um show no Town Center Park, em Connecticut, nos Estados Unidos. De acordo com informações do 'TMZ', o cantor, de 53 anos, foi rapidamente socorrido no local após desmaiar e levado a um hospital, mas não resistiu.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível perceber que a música é pausada repentinamente, deixando a plateia em silêncio. Nas imagens, alguns médicos aparecem fazendo compressões torácicas no artista, ainda no evento.

Birch Michael, empresário de Fatman Scoop, confirmou a morte do rapper através de uma nota publicada no Facebook: "Com o mais profundo pesar de meu coração, anuncio o falecimento de Isaac Freeman III, conhecido profissionalmente como Fatman Scoop. Você me ensinou a ser o homem que sou hoje. Amo você, Scoop. Muito obrigada por tudo o que você me deu", escreveu ele.

No perfil oficial do cantor, um comunicado de pesar também foi compartilhado com o público. "Ontem à noite, o mundo perdeu uma alma radiante, um farol de luz no palco e na vida. Fatman Scoop não era apenas um artista de classe mundial, ele era pai, irmão, tio e amigo. Ele era o riso em nossas vidas, uma fonte constante de apoio, força e coragem inabaláveis", declararam.

Quem era Fatman Scoop?

Ao longo de sua carreira musical, o rapper Fatman Scoop colaborou com grandes nomes do hip hop como Mariah Carey, Missy Elliott e Jermaine Dupri. Através das redes sociais, diversos artistas lamentaram a partida do cantor.

"Ele era uma lenda. Descanse no poder meu amigo", lamentou o DJ Steve Aoki. "Descanse em paz, lenda! Desaparecido, mas nunca esquecido", escreveu Sean Kingston. "Descanse em paz", disse Ty Dolla $ign.

O rapper, compositor e ator norte-americano Snoop Dogg também deixou um emoji triste na publicação de despedida feita no perfil de Fatman.