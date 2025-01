Angelina Jolie revela conselho que dá aos jovens atores

Angelina Jolie, que possui uma carreira extensa em Hollywood, revelou qual o conselho gosta de dar para os jovens atores

Angelina Jolie está na indústria cinematográfica desde os sete anos, portanto sabe mais do que ninguém as dores e as delícias de ter uma carreira em Hollywood.

Quando precisa dar conselhos para jovens que pretendem seguir a mesma carreira, a atriz tenta ser o mais cautelosa possível.

"Quando encontro jovens artistas pedindo conselhos, frequentemente eu destaco que é essencial viver uma vida completa", disse ela durante evento no Festival de Cinema de Palm Springs, conforme reportado pela Variety.

A artista também comentou que é importante saber lidar com frustrações. "Há muito no que focar só de pensar em uma carreira. Se você ama teatro, você pode fazer leituras em sua casa de pijama. Você não precisa conseguir aquele trabalho específico", afirmou.

Por fim, Jolie confessou que nem sempre Hollywood é um lugar acolhedor. "Encontre caminhos para viver como um artista, estar próximo de artistas, mas também viver uma vida completa. Às vezes, não é uma indústria saudável. Não é o lugar mais fácil e não é onde você deveria dar tudo de si", concluiu.

Como Angelina Jolie decidiu se tornar atriz?

Com certeza, Angelina Jolie é uma das principais atrizes da atualidade. Porém, a famosa não escolheu seguir essa profissão por vontade própria. Em uma entrevista para a W Magazine, Jolie contou que decidiu seguir a carreira artística por conta de uma vontade de sua mãe Marcheline Bertrand, que morreu em 2007 aos 56 anos de idade, após lutar contra um câncer de ovário e de mama.

"Fiz isso no começo porque era o sonho da minha mãe. Ela começou a atuar, mas quando minha mãe tinha 25 anos, ela se divorciou e tinha dois filhos e decidiu focar sua vida exclusivamente na maternidade. Ela não me fez sentir que era um sacrifício - ela adorava ser uma mãe que fica em casa. Mas ela realmente queria que eu fosse atriz", disse ela.

Em seguida, Angelina revelou que nem se lembra de ter feito essa escolha. "Não me lembro de ter feito a escolha. Lembro que isso deixou minha mãe feliz. Minha mãe era minha empresária e éramos uma equipe. Sempre quis comprar uma casa para ela e comecei a pagar as contas. Quando minha mãe faleceu, foi mais difícil ser atriz porque percebi o quanto isso significava para ela", concluiu.

Leia também: Angelina Jolie e Brad Pitt assinam o divórcio após 8 anos de brigas na justiça