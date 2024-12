Angelina Jolie e Brad Pitt assinam o divórcio após 8 anos de brigas na justiça

É oficial! Angelina Jolie e Brad Pitt finalizam o processo de divórcio na justiça. Eles estão separados há 8 anos após ela alegar diferenças irreconciliáveis

A atriz Angelina Jolie e o ator Brad Pitt estão oficialmente divorciados. De acordo com o site da revista People, os dois assinaram o divórcio na segunda-feira, 30 de dezembro, informaram os advogados dela. Os dois lutaram na justiça por 8 anos por causa dos bens juntos e os herdeiros.

A separação deles aconteceu em setembro de 2016, quando ela entrou na justiça alegando diferenças irreconciliáveis e pediu o divórcio. Na época, os dois estavam casados há dois anos e juntos há 12 anos.

“Há mais de oito anos, Angelina pediu o divórcio do Sr. Pitt. Ela e os filhos deixaram todas as propriedades que compartilharam com o Sr. Pitt e, desde então, ela se concentrou em encontrar a paz e a cura para sua família. Esta é apenas uma parte de um longo processo que começou há oito anos. Francamente, Angelina está exausta, mas ela está aliviada por esta parte ter acabado”, disse o advogado dela, James Simon.

Vale lembrar ainda que Jolie entrou com o pedido de divórcio depois de uma viagem de avião com toda a família, no qual ela acusou o ex-marido, Pitt, de ser abusivo com ela e os filhos. Porém, ela nunca prestou queixa oficial na polícia.

Em 2019, eles foram declarados legalmente solteiros pela justiça, mas a batalha na justiça continuou. Eles ainda brigavam pelos filhos e por uma vinícola francesa.

Quantos filhos Angelina Jolie e Brad Pitt tiveram?

Angelina Jolie e Brad Pitt tiveram seis filhos juntos. Eles adotaram três filhos: Maddox, de 23 anos, Pax, de 21 anos, e Zahara, de 19 anos. E também tiveram 3 filhos biológicos: Shiloh, de 18 anos, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 16 anos.

Nos últimos tempos, as filhas de Angelina e Brad decidiram parar de usar o sobrenome do pai. Por causa do distanciamento entre eles, Shiloh, Zahara e Vivienne optaram por não assinarem seus nomes com o sobrenome do pai em seus projetos. Inclusive, Shiloh até entrou na justiça para remover oficialmente o sobrenome Pitt de seu registro.

