Angelina Jolie conta como se tornou atriz: 'Não me lembro de fazer escolha'

Angelina Jolie deu uma nova entrevista e revelou que o motivo principal de ter se tornado atriz não foi por vontade própria

Com certeza, Angelina Jolie é uma das principais atrizes da atualidade. Porém, a famosa não escolheu seguir essa profissão por vontade própria.

Em uma entrevista para a W Magazine, Jolie contou que decidiu seguir a carreira artística por conta de uma vontade de sua mãe Marcheline Bertrand, que morreu em 2007 aos 56 anos de idade, após lutar contra um câncer de ovário e de mama.

"Fiz isso no começo porque era o sonho da minha mãe. Ela começou a atuar, mas quando minha mãe tinha 25 anos, ela se divorciou e tinha dois filhos e decidiu focar sua vida exclusivamente na maternidade. Ela não me fez sentir que era um sacrifício - ela adorava ser uma mãe que fica em casa. Mas ela realmente queria que eu fosse atriz", disse ela.

Em seguida, Angelina revelou que nem se lembra de ter feito essa escolha. "Não me lembro de ter feito a escolha. Lembro que isso deixou minha mãe feliz. Minha mãe era minha empresária e éramos uma equipe. Sempre quis comprar uma casa para ela e comecei a pagar as contas. Quando minha mãe faleceu, foi mais difícil ser atriz porque percebi o quanto isso significava para ela", concluiu.

Divórcio

A atriz Angelina Jolie e o ator Brad Pitt estão oficialmente divorciados. De acordo com o site da revista People, os dois assinaram o divórcio na segunda-feira, 30 de dezembro, informaram os advogados dela. Os dois lutaram na justiça por oito anos por causa dos bens juntos e os herdeiros.

A separação deles aconteceu em setembro de 2016, quando ela entrou na justiça alegando diferenças irreconciliáveis e pediu o divórcio. Na época, os dois estavam casados há dois anos e juntos há 12 anos.

“Há mais de oito anos, Angelina pediu o divórcio do Sr. Pitt. Ela e os filhos deixaram todas as propriedades que compartilharam com o Sr. Pitt e, desde então, ela se concentrou em encontrar a paz e a cura para sua família. Esta é apenas uma parte de um longo processo que começou há oito anos. Francamente, Angelina está exausta, mas ela está aliviada por esta parte ter acabado”, disse o advogado dela, James Simon.

Vale lembrar ainda que Jolie entrou com o pedido de divórcio depois de uma viagem de avião com toda a família, no qual ela acusou o ex-marido, Pitt, de ser abusivo com ela e os filhos. Porém, ela nunca prestou queixa oficial na polícia.

Em 2019, eles foram declarados legalmente solteiros pela justiça, mas a batalha na justiça continuou. Eles ainda brigavam pelos filhos e por uma vinícola francesa.

