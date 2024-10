Wanessa Camargo exibe detalhes de sua nova casa em bairro nobre

A cantora Wanessa Camargo revela como é a decoração de alguns cantinhos de sua nova mansão na região de Alphaville

A cantora Wanessa Camargo está com um novo lar! Ela se mudou para uma mansão na região de Alphaville, na Grande São Paulo, e já organizou o primeiro jantar com amigos.

Na noite de terça-feira, 29, a estrela recebeu alguns amigos para inaugurar sua nova casa e mostrou alguns detalhes do local nas redes sociais. Nos Stories do Instagram, a loira surpreendeu ao revelar como são alguns espaços da casa.

Wanessa mostrou a área gourmet com mesa de madeira e vista para a piscina. Além disso, ela exibiu o escritório com uma grande estante de livros e também a escada com revestimento em tons claros.

Esta é a primeira casa da cantora depois de sua separação do ex-marido. Quando o casamento chegou ao fim, ela se mudou para a mansão de sua mãe em Alphaville. Porém, ela saiu de lá em agosto deste ano para ter sua própria casa.

A cantora Wanessa vive com seus dois filhos, José Marcus e João Francisco, e namora com o ator Dado Dolabella.

Nova fase na carreira de Wanessa:

Além das mudanças no visual, Wanessa Camargo refletiu sobre a nova fase em sua carreira e falou sobre a importância de se manter atualizada com o cenário musical em recente entrevista à CARAS Brasil: “A gente tinha uma forma de consumir música e hoje é completamente diferente, então, acho que esse é o maior desafio”, disse a cantora.

“Se manter atualizada sem perder a sua essência", a cantora conta que prioriza a autenticidade: "Se tiver alguma coisa que eu sempre priorizei na minha vida, desde que eu comecei, foi sempre ter autenticidade, ser verdadeira com o meu público mesmo quando as coisas não são favoráveis. Falar a verdade, mesmo na vulnerabilidade", afirma.

