Wanessa Camargo revela desafios da carreira artística: 'Não se baseia apenas no talento'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora Wanessa Camargo fala sobre sua relação com o empreendedorismo e analisa transformações ao longo da carreira

Profissões não faltam no currículo de Wanessa Camargo (41) que é cantora, compositora e também influenciadora digital. Com anos de uma carreira dedicada à arte, ela garante que se mantém fiel a sua essência durante toda sua trajetória pública. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista revela desafios da carreira artística: "Não se baseia apenas no talento".

Wanessa Camargo - que foi atração do InfluentCast, podcast que faz parte do InfluentSunmit 2024, evento de marketing realizado em São Paulo - detalha que utiliza suas plataformas para promover não apenas sua música, mas também causas sociais que lhe são caras. A cantora avalia que é a profissão de cantora vai muito além de cantar bem.

"Uma carreira artística, musical, ela não se baseia apenas no talento. A gente tem milhões de pessoas com talento, mas que, de repente, não conseguem atingir esses objetivos de mercado viver da música. É muito difícil", revela.

Ela menciona que é necessário saber gerir uma carreira: "Para que funcione, e que você consiga ter um sucesso musical, é como qualquer negócio, você precisa empreender, ter marketing, estratégia. Como eu sou a dona do meu negócio, da minha carreira, da minha música, eu estou empreendendo nessa empresa que é a minha música", confessa.

Durante toda sua trajetória, Wanessa Camargo reforça que sempre buscou ser sincera com seu público e imprimir sua verdade para aos seus seguidores. A cantora declara que não abre mão de sua autenticidade.

"Se tiver alguma coisa que eu sempre priorizei na minha vida, desde que eu comecei, foi sempre ter autenticidade, ser verdadeira com o meu público mesmo quando às coisas não são favoráveis. Falar a verdade, mesmo na vulnerabilidade", afirma.

'SE MANTER ATUALIZADA SEM PERDER A SUA ESSÊNCIA'

Com mais de 20 anos de carreira na música, Wanessa Camargo analisa quais foram os maiores desafios durante sua trajetória artística e afirma que é importante estar atualizada com as mudanças no cenário musical.

"O meu marketing, a minha influência, vem com uma base que é a música. Então, o meu desafio maior sempre dentro da música [....] é se adaptar, entender e fazer funcionar com tanta mudança tão rápida. A gente tinha uma forma de consumir música e hoje é completamente diferente, então, acho que esse é o maior desafio, se manter atualizada sem perder a sua essência", analisa.

"De manter junto ao seu público falando a verdade é muito importante, isso gera essa conexão mesmo, esse engajamento. A minha ideia foi sempre ser verdadeira, não esconder as coisas, não fazer um papel que não sou eu, tentar vender uma coisa que não é minha. É de forma muito natural que isso vem na minha carreira, durante anos trabalhando com isso", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE WANESSA CAMARGO NAS REDES SOCIAIS: