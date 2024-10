Wanessa Camargo surpreende ao renovar o visual e surgir platinada: ‘Loira da vez’

Wanessa Camargo decidiu renovar o visual e surpreendeu ao aparecer com os fios ainda mais loiros e platinados; veja o resultado!

Nesta terça-feira, 22, Wanessa Camargo surpreendeu ao compartilhar seu novo visual. Embora tenha aderido as luzes há algum tempo, a cantora decidiu apostar em uma transformação ainda mais ousada, e decidiu platinar o cabelo. Em suas redes sociais, a famosa exibiu os novos fios e recebeu muitos elogios dos seguidores.

Após sair do Big Brother Brasil 24, Wanessa decidiu mergulhar em uma nova fase em sua carreira, e uma mudança de visual acompanhou essa transformação. Desde então, a cantora tem exibido madeixas cada vez mais loiras e, após mais uma visita ao salão, o resultado foi ainda mais intenso, já que ela saiu com o cabelo platinado.

No feed de seu perfil no Instagram, a filha do cantor sertanejo Zezé Di Camargo compartilhou um vídeo detalhando todo o processo de sua transformação, realizado no salão do cabeleireiro Marcos Proença. Além de renovar os fios, ela também aproveitou para fazer uma hidratação nos cabelos, cuidar das unhas e caprichar na maquiagem.

Nos comentários, Wanessa agradeceu o cuidado: “Como sempre um trabalho incrível. Eu amei e estou me achando aqui hahaha, maravilhosos. Obrigada a todos da sua equipe”, ela escreveu e acumulou elogios: “Você fica lindíssima loira”, disse uma seguidora. “Nasceu pra ser loira”, comentou mais uma. “Loira da vez”, declarou outra admiradora.

Nova fase na carreira de Wanessa:

Além das mudanças no visual, Wanessa Camargo refletiu sobre a nova fase em sua carreira e falou sobre a importância de se manter atualizada com o cenário musical em recente entrevista à CARAS Brasil: “A gente tinha uma forma de consumir música e hoje é completamente diferente, então, acho que esse é o maior desafio”, disse a cantora.

“Se manter atualizada sem perder a sua essência", a cantora conta que prioriza a autenticidade: "Se tiver alguma coisa que eu sempre priorizei na minha vida, desde que eu comecei, foi sempre ter autenticidade, ser verdadeira com o meu público mesmo quando as coisas não são favoráveis. Falar a verdade, mesmo na vulnerabilidade", afirma.

Wanessa escondeu diagnóstico por 20 anos:

Wanessa Camargo convive com a síndrome do pânico há cerca de 20 anos, mas foi após sua participação no BBB 24 que decidiu falar abertamente sobre o tema. Isso porque ela tinha medo da reação do público diante de suas questões de saúde mental, mas percebeu que compartilhar sua experiência poderia inspirar outras pessoas.

