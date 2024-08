Nova mansão de Wanessa Camargo não foi presente de Zezé, diz colunista

No processo de mudança da casa da mãe, Wanessa Camargo não teria recebido ajuda de Zezé Di Camargo na compra de nova mansão; entenda

Ao que tudo indica, não foi Zezé de Camargo o responsável pelo custo da nova mansão de Wanessa Camargo. Para quem não sabe, a cantora deixará a casa da mãe, Zilú Godói, em um condomínio em São Paulo. Acontece que, segundo informações do jornal Extra, Zezé teria investido aproximadamente R$ 5 milhões na compra de uma nova casa só para a filha.

O colunista Lucas Pasin, do Splash Uol, porém, apurou que a cantora está em negociações finais para se mudar para uma mansão de R$ 5,5 milhões, localizada no Condomínio Alphaville Residencial 10, mas não ganhou ou ganhará este presente de Zezé Di Camargo.

Segundo fontes do veículo, a ex-BBB pretende fazer um consórcio do imóvel, e pagará diretamente a casa. Wanessa teria conversado com o pai para que ele fosse seu fiador no consórcio, mas não seguiu com a ideia.

Além disso, foi informado por fontes da mesma coluna que o imóvel não terá nenhuma relação com Dado Dolabella, com quem ela retomou o relacionamento recentemente. Wanessa Camargo continuará morando com os filhos e a mansão estará em seu nome.

Wanessa Camargo fala sobre gravidez de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo

Wanessa Camargo se manifestou nas redes sociais sobre a chegada de seu novo irmãozinho. No último dia 11, o cantor Zezé Di Camargo e a noiva, Graciele Lacerda, anunciaram que estão à espera do primeiro filho.

Nos comentários da publicação feita pelo casal no feed do Instagram, a cantora e ex-participante do BBB 24 comemorou o anúncio de gravidez. "Que benção! Que Deus ilumine esse novo ciclo em suas vidas! Viva", desejou a primogênita do sertanejo.

Graciele e Zezé postaram um vídeo para anunciar que a família vai aumentar. "A vida nem sempre é fácil, todos nós enfrentamos momentos que exigem superação e fé. Houve tempos em que eu me sentir perdida sem saber qual seria o próximo passo ou se realmente deveria dar o próximo passo. Mas em todos esses momentos a minha fé em Deus me manteve firme. A minha fé em Deus me guiou, norteou. Mesmo sem compreender, eu apenas aceitava e caminhava", disse a influencer em um trecho do vídeo.

O cantor também falou sobre o assunto. "Eu acredito que tudo acontece no tempo certo. Deus tem um plano, mesmo quando não sabemos, ele está guiando para caminhos maiores. Hoje queremos comemorar com vocês uma benção incrível. Que Deus colocou nas nossas vidas. Depois de tanto tempo, oração e esperança, finalmente chegou o momento certo pra uma nova vida florescer". Em seguida, Graciele anuncia: "Estou grávida! Esse é o nosso milagre [...]", revelou.

Vale lembrar que além de Wanessa, Zezé também é pai de Camilla e Igor Camargo. Os três são frutos de seu relacionamento com a empresária Zilu Godoi.