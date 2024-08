Virginia se assusta com cobra em sua mansão: 'Tá repreendido'

Que susto! A influenciadora Virginia revelou que uma cobra foi encontrada por um de seus funcionários em um dos cômodos da mansão

A influenciadora Virginia Fonseca levou um grande susto nesta segunda-feira, 19. Em seus stories no Instagram, a esposa do cantor Zé Felipe revelou que um de seus funcionários encontrou uma cobra em um dos cômodos da nova mansão da família.

Virginia, que recebeu a imagem da cobra por mensagem, mostrou aos seguidores o momento em que o animal foi capturado. A apresentadora do 'Sabadou', do SBT, apareceu ao lado da mãe, Margareth Serrão, relatando o ocorrido.

"Gente, olha a cobra que acharam no ofurô", comentou a famosa, chocada com a situação. "É uma mini-cobra, né. Uma mini-cobrinha", esclareceu Margareth. "Tá repreendido", escreveu Virginia Fonseca na legenda do vídeo publicado. O ofurô, vale lembrar, fica na parte externa da casa.

Vale lembrar que a influenciadora se mudou recentemente para a nova residência. Após 3 anos de obras, a família finalmente se instalou na mansão, que está localizada em Goiânia, em um terreno de 7 mil metros quadrados, cercado por floresta ambiental.

Virginia Fonseca, inclusive, já mostrou detalhes de diversos cômodos da casa como o espaço do cinema, a piscina, a academia, seu escritório, a adega, o frigobar de sua suíte, os quartos das filhas, Maria Alice e Maria Flor, além de alguns spoilers de como será o quartinho do caçula, José Leonardo, que nascerá em breve.

Virginia mostra cobra encontrada em mansão - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Mãe de Virginia se irrita com geladeira luxuosa

A influenciadora Virginia Fonseca divertiu os seguidores ao compartilhar uma reclamação sincera da mãe, Margareth Serrão, a respeito da nova geladeira da família. Em seus stories no Instagram, a esposa do cantor Zé Felipe mostrou que a matriarca perdeu a paciência com o item doméstico luxuoso.

Na ocasião, Margareth não escondeu a indignação ao explicar que a geladeira, que custa cerca de R$ 38 mil, não estava cumprindo a principal função: gelar. De acordo com a mãe de Virginia, o eletrodoméstico vem apresentando problemas há algum tempo.

"A geladeira não gela. Essa água está aqui desde ontem e ela não gela. Tem que colocar essa geladeira para funcionar ou então arrancar daqui e trazer outra", lamentou a sogra de Zé Felipe. Em seguida, ela contou que técnicos já foram chamados e, mesmo assim, não conseguem resolver o caso; confira mais detalhes!