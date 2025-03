Virginia Fonseca se declara para o marido e o filho: 'Homens da minha vida'

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou ao postar alguns registros ao lado do marido, Zé Felipe, e o filho caçula, José Leonardo

Virginia Fonseca chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 28, ao dividir um momento encantador em família.

Em seu perfil oficial, a influenciadora digital compartilhou uma foto e um vídeo em que aparece com o marido, o cantor Zé Felipe, e o filho caçula, José Leonardo, de seis meses, e se declarou para eles. "Meus José’s. Os homens da minha vida!!", afirmou a famosa, que também é mãe de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois.

Os fãs ficaram encantados com a publicação. "Não existe um bebê mais simpático e lindo no mundo! Deus caprichou", disse uma seguidora. "Coisa linda, gente, que Deus abençoe sempre esse casamento e essa família", escreveu outra. "Coisa mais linda", falou um fã.

Nesta última quinta-feira, 27, Virginia contou que adiou sua viagem para Mangaratiba, no Rio de Janeiro, por causa da saúde do filho caçula, José Leonardo. Fazendo a voz como se fosse o bebê falando, a influencer deu os detalhes: "A gente ia para Mangaratiba amanhã para ficar lá até o aniversário da minha mamãe, mas o que eu fiz? Eu não posso viajar de avião por agora. Eu estou em observação médica porque sou pequenininho e eu tive bronquiolite."

Confira:

Poliana Rocha mostra foto fofíssima do neto

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, postou uma foto do filho de Zé Felipe e Virginia Fonseca, José Leonardo, de seis meses, e encantou. Nesta quinta-feira, 27, a empresária compartilhou o registro do neto brincando e chamou a atenção com tanta fofura.

Segurando uma banana de brinquedo, o bebê surgiu sorridente e olhando para a câmera. Sem blusa, o menino exibiu suas dobrinhas e deixou os seguidores da vovó babando com seu charme. Além disso, ele impressionou com a forte semelhança com o pai. No registro, José Leonardo apareceu bem parecido com Zé Felipe. "Precioso", escreveu a esposa do sertanejo ao publicar o clique do irmão de Maria Alice e Maria Flor. Confira a foto!

