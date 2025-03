Fora do BBB 25, Gracyanne Barbosa surpreende ao mostrar bagunça em casa: 'Socorro'

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 na última terça-feira, 19, com 51,38% dos votos e está retomando sua rotina de compromissos

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 na última terça-feira, 19, com 51,38% dos votos e está retomando sua rotina de compromissos. Na madrugada desta terça-feira, 25, ela mostrou em suas redes sociais que precisava arrumar a mala para uma viagem, mas estava com dificuldades para encontrar roupa devido ao estado do seu closet.

"Gente, enfim em casa. Vou arrumar mala. Quem me acompanha sabe que eu mudei uns três dias antes de confinar. Cheguei em casa e estava assim", disse ela, que msotrou as roupas bagunçadas. "Agora eu preciso achar uma roupa para arrumar a mala para viajar amanhã. Socorro", complementou.

Na manhã da última sexta-feira, 21, ela contou que retomou sua rotina fitness e mostrou que estava a caminho da academia, acompanhada de sua tradicional marmita de ovos cozidos. "De volta a vida real com meus ovinhos", disse ela na legenda da publicação.

Veja o closet dela:

Closet de Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa comenta acusação de roubo de comida no BBB 25

Em entrevista ao Fantástico, exibida na noite deste domingo, 23, ela falou sobre sua trajetória no reality e as polêmicas que marcaram sua participação. Ao relembrar a acusação de roubo de comida na casa, a artista confessou ter assumido a culpa sem ter certeza de que realmente cometeu o ato.

"Eu assumi a culpa sem lembrar, eu trouxe isso para mim como verdade. Eu só pensei: 'Se eu fiz isso lá atrás, eu fiz isso aqui também'. A psicóloga falou que era por muita pressão, mas que não existe vídeo sobre isso, e, quando eu saí, eu vi que realmente não existe imagem", explicou sobre a acusação. Leia mais!

Leia também: O que tem na geladeira de Gracyanne Barbosa? Veja a foto