Douglas Silva abre detalhes das obras em sua casa: 'Uma loucura'

O atorDouglas Silvaadquiriu uma nova casa na Zona Oeste do Rio de Janeiro e tem experimentado tanto a alegria da conquista especial quanto os desafios das obras. O novo lar, que conta com escritório, suítes individuais para cada membro da família, sala de cinema, piscina, churrasqueira e até banheira, tem exigido dele uma rotina dividida entre o trabalho e o acompanhamento dos serviços.

"Esse momento está uma loucura! Nunca entregam obra no prazo... E a gente tem que estar sempre de olho. Esse é um serviço chato que ninguém fala que tem que fazer. Por mais que a gente contrate fornecedores, precisamos ficar ali fiscalizando também para entregarem tudo no prazo", disse o ator em entrevista ao jornal Extra divulgada nesta segunda-feira, 24.

Ele ainda contou que se mudou antes da conclusão dos serviços. "Não terminou ainda, mas nós nos mudamos no meio da obra. Não aguentava mais". A previsão de conclusão do projeto era para dezembro de 2024, mas, até o momento, apenas o primeiro andar está quase totalmente concluído.

"São dois pavimentos. O segundo é onde está faltando finalizar muita coisa. A parte de baixo, onde tem os quartos, a gente já fez quase tudo. Em cima é escritório, sala de cinema, parte externa, churrasqueira, piscina... Tudo isso está sendo finalizado", detalhou.

Vale lembrar que Diogo Silva foi revelado como um dos mascarados desta temporada do reality musical The Masked Singer Brasil. Ele estava por baixo da fantasia de Candinho. “Me dediquei ao máximo para ter uma boa performance no palco, para ser justo com o tempo que as pessoas se dedicaram ali para criar uma coreografia, para cuidar de mim. Foi muito bom", analisou ele em entrevista ao GShow.

