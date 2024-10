Após cobra, Virginia se desespera com invasão de outro animal em sua mansão

Com mansão localizada em condomínio cheio de natureza, Virginia se desespera ao encontrar cobras e outro animal em sua casa; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca encontrou novos "invasores" em sua mansão. Um tempo depois de cobras e até onça, a famosa compartilhou nesta quarta-feira, 09, que agora raposas estão visitando sua residência e de Zé Felipe.

A apresentadora do SBT contou que comprou galinhas para afastar as cobras, contudo, as novas moradoras acabaram atraindo as raposas. Virginia Fonseca então mostrou seu desespero ao não saber mais o que fazer, pois, cada bicho atrai um novo "visitante".

"Apareceu cobra, duas ou três, três cobras, falamos assim: 'vamos comprar galinha, né?', fomos lá compramos pras cobras. Aí gente o que tá aparecendo agora? Raposa pra comer as galinhas, daqui a pouco tá aparecendo onça pra comer a raposa, daqui a pouco tá aparecendo algum animal pra comer a onça, eu não sei mais o que eu faço", contou o que está acontecendo.

Em agosto deste ano, logo após se mudar com a família para sua nova mansão em Goiânia, Virginia Fonseca compartilhou que cobras estavam aparecendo no local. A casa de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, teve onças encontradas.

