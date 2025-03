Castelo de José Rico: Conheça como é o local por dentro

Programa Fantástico mostra imagens de como é área interna do Castelo do cantor sertanejo José Rico, que mais de 100 cômodos

O cantor sertanejo José Rico, que fazia dupla com Milionário, morreu há 10 anos e deixou uma construção monumental no interior de São Paulo. Em vida, ele morava em um Castelo na cidade de Limeira, no interior de São Paulo. O local foi projetado por ele, mas não foi finalizado. Agora, os filhos dele, Sâmi e Sara, mostraram como é o interior da propriedade em reportagem do Fantástico, da Globo.

O programa de TV visitou a propriedade, que está sem moradores e foi alvo de invasores nos últimos anos. O castelo era um sonho de infância de José Rico, mas ouviu a premonição de uma cigana de que no dia em que ele concluísse a obra, ele iria morrer. Com isso, ele nunca finalizou a obra e sempre estava movimentando o local.

Após sua morte, o castelo virou alvo de disputas familiares após outros dois filhos serem reconhecidos após a morte dele e também de ações trabalhistas. A família ainda é dona da propriedade, mas o local foi alvo de invasores, que levaram móveis e objetos de decoração.

Veja as fotos de como é o interior do castelo hoje em dia:

A morte de José Rico:

Em 3 de março de 2015, o cantor José Rico, que formava dupla sertaneja com o cantor Milionário, morreu aos 68 anos após sofrer uma insuficiência do miocárdio e parada cardíaca. Na época, a informação foi confirmada pela assessoria do hospital Unimed, de Americana, no interior de São Paulo, para a CARAS Digital.

"É com muita dor no coração e profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso ídolo José Rico. José Rico Alves dos Santos foi internado hoje de manhã em Americana com complicações no coração, rins e joelho e não resistiu. Aguardem mais informações. Vamos rezar por este homem que tanta alegria nos deu”, informaram em nota oficial.