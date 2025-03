Maiara compra apartamento de R$ 10 milhões. Veja as fotos do imóvel de luxo

Conheça o apartamento de luxo que a cantora Maiara, da dupla com Maraisa, comprou em área nobre de Goiânia e pagou R$ 10 milhões

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, fez um investimento milionário. E la comprou um apartamento de luxo em um prédio residencial em área nobre de Goiânia, Goiás, e assinou o contrato nesta semana .

O prédio sofisticado tem um apartamento por andar, com mais de 480 metros quadrados cada um. O local ainda possui um mezanino com 1.400 metros quadrados de lazer, acessibilidade, sustentabilidade e segurança.

Por lá, o metro quadrado custa cerca de R$ 19 mil. Inclusive, o apartamento de Maiara é avaliado em R$ 10 milhões .

A cantora participou de um evento com amigos e familiares no prédio para celebrar a assinatura do contrato de compra e contou com a presença de Maraisa e do noivo dela, Fernando Mocó.

Veja as fotos do apartamento milionário:

Dieta e rotina de exercícios

Recentemente, a cantora sertaneja Maiara, da dupla com a irmã gêmea Maraisa, decidiu dar detalhes sobre a sua dieta e a rotina de exercícios para ganhar massa muscular e alcançar o corpo dos sonhos. A artista, que realizou um show no Espaço Hall, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 31, desmentiu os rumores de que estivesse seguindo a famosa "dieta do ovo".

“Não, eu até brinquei que não ia falar qual era minha dieta. Mas na verdade não tem muito segredo, eu como bastante proteína, tenho malhado bastante, tenho evitado bebida alcoólica, levando uma vida mais saudável, acordando cedo, arrisco um surf de vez em quando”, disse em entrevista ao portal LeoDias.

