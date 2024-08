Virginia Fonseca choca ao mostrar novo item gigantesco de sua mansão; veja

Ainda terminando alguns detalhes de sua mansão, Virginia Fonseca choca ao mostrar chegada de tapete gigante para sala principal; confira os detalhes

A mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia ficou pronta há poucos dias, mas o casal continua recebendo alguns ajustes na casa e na decoração. Inclusive, nesta segunda-feira, 05, chegou um item gigantesco para uma das salas da casa.

Impressionada com o tamanho do tapete, a apresentadora do SBT gravou o acessório e até revelou qual da medida dele. De cor clara e pegando praticamente todo o chão do espaço, o tapete deixou a dona impactada.

"Olha o tamanho desse tapete, gente, misericórdia, que que isso? Pelo amor de deus, quantos metros tem esse tapete?", exclamou ao ver o objeto e questionou os profissionais sobre os detalhes dele. Em resposta, eles disseram que ele tem 7,5 m por 7,5 m.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca revelou que precisará aumentar o seu closet, porque o espaço feito não é o suficiente para comportar suas coisas. Além do local, a famosa ainda tem um novo escritório todo em tons de rosa e com um móvel gigantesco, todo recheado com produtos de sua empresa. A nora de Leonardo ainda impressionou ao exibir como é o frigobar de sua suíte com Zé Felipe.

Virginia impressiona ao mostrar teto 'estrelado' de sua sala de massagem

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe tem detalhes luxuosos e nada comuns. Após alguns dias de se mudar para o local, a influenciadora digital tem mostrado melhor como é cada canto da residência e nesta sexta-feira, 02, impressionou ao exibir o teto de sua sala de massagem.

Perto do salão de beleza, que fica ao lado da academia, foi montado o ambiente para a apresentadora do SBT ter seus momentos de relaxar e, pensando nisso, até o teto do local recebeu um toque especial. Veja como é o detalhe aqui.