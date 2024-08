Virginia Fonseca explica decisão de reformar closet quatro dias após mudança

Poucos dias após se mudar para a nova mansão, Virginia Fonseca compartilhou que pretende aumentar o closet e esclareceu motivo; entenda

Virginia Fonseca já está de olho em um novo projeto para sua mansão. Apenas quatro dias após se mudar, a empresária contou para os seguidores que pretende reformar seu closet e explicou o motivo nesta sexta-feira, 2.

Nos Stories do Instagram, a esposa de Zé Felipe confessou que parte das suas roupas, sapatos e acessórios não couberam no cômodo reservado para eles. "Vocês não sabem a maior, que eu ainda não contei para vocês: não coube tudo no meu closet. Vou ter que aumentar o meu closet", disse ela.

Na sequência, Virginia esclareceu que a reforma não será agora, mas já fez o pedido do projeto para a arquiteta. "Mas isso é daqui a um tempo... Corta para daqui a duas semanas e eu começando (a refazer) o closet. Estou brincando, mas já pedi o projeto e vou ter que aumentar o meu closet. Aqui tem um quarto de hóspedes que acabou virando um closet", contou.

A nova mansão dos pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo está localizada em um condomínio fechado de Goiânia e possui sete suítes no total. Além disso, a residência conta com elevador, salão de beleza, estúdio de gravação, academia, cinema, biblioteca e brinquedoteca.

Virginia Fonseca mostra proteção de piscina após acidente de filha

Na última quinta-feira, 01, Virginia Fonseca esclareceu que a piscina da mansão para a qual acabou de se mudar com o marido, Zé Felipe, e as filhas do casal, Maria Flor e Maria Alice, tem proteção, sim. A influenciadora digital fez questão de compartilhar um vídeo sobre o assunto, após o cantor contar que socorreu uma das meninas, que estava prestes a se afogar.

"Só para mostrar para vocês: a piscina tem proteção. Isso aqui liga no controle, fecha a piscina inteira, pode subir aqui em cima, andar", demonstrou ela, exibindo o local totalmente coberto, na tarde desta quinta.

"O que aconteceu com Maria Flor é que ela já ia entrar na piscina, só que decidiu ir para o fundo, não conseguiu e Zé teve que entrar para pegá-la", explicou a empresária, que também mostrou a porta de vidro que protege o acesso às escadas do imóvel. Veja clicando aqui!