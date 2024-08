Virginia impressiona ao mostrar teto 'estrelado' de sua sala de massagem

Ao mostrar mais um cômodo de sua mansão, Virginia impressiona ao exibir detalhe relaxante em teto do ambiente; veja como é

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe tem detalhes luxuosos e nada comuns. Após alguns dias de se mudar para o local, a influenciadora digital tem mostrado melhor como é cada canto da residência e nesta sexta-feira, 02, impressionou ao exibir o teto de sua sala de massagem.

Perto do salão de beleza, que fica ao lado da academia, foi montado o ambiente para a apresentadora do SBT ter seus momentos de relaxar e, pensando nisso, até o teto do local recebeu um toque especial.

Luzes imitando um céu estrelado foram colocadas para Virginia Fonseca admirar enquanto está recebendo massagem. "Preciso marcar uma massagem aqui a noite. Olha esse teto", falou ela ao exibir o detalhe luxuoso.

Além do local, a famosa ainda tem um novo escritório todo em tons de rosa e com um móvel gigantesco, todo recheado com produtos de sua empresa. A nora de Leonardo ainda impressionou ao exibir como é o frigobar de sua suíte com Zé Felipe.

Veja como é o teto da sala de massagem de Virginia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia mostra Maria Alice dizendo que é Leandro

A filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de 3 anos, adora o avô Leonardo e há tempos deixa toda a família abismada ao falar do tio avô falecido, o cantor Leandro. Nesta quinta-feira, 01, a apresentadora do SBT gravou a garota dizendo ser o sertanejo que partiu em 1998.

Acostumada a usar várias fantasias, a primogênita da famosa surgiu colocando uma roupa de estilo cowboy e puxou conversa para mostrar como ela fala que é Leandro sem alguém dizer algo para ela. De calça jeans, camisa xadrez, chapéu e até cinto, Maria Alice entrou na personagem e falou ser o tio avô.

Virginia Fonseca então perguntou mais de uma vez se ela era a boiadeira e a pequena negou alegando ser Leandro. "Não, tio Leandro", respondeu. "Do nada", comentou a influenciadora ao exibir o momento. Veja o que aconteceu aqui.