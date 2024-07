Virginia conta sobre a filha dizer que é 'Leandro': 'Ninguém falou isso'

Após Zé Felipe se desesperar com Maria Alice falando de 'tio Leandro', Virginia conta atitude que a filha tem ao colocar chapéu na cabeça

A influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu ao contar uma atitude de sua filha mais velha, Maria Alice, de 3 anos, que é grande fã do avô, o cantor Leonardo. Após a apresentadora do SBT compartilhar um momento em que Zé Felipe ficou assustado com a pequena dizendo que estava conversando com Leandro, seu tio falecido, a loira falou sobre outro comportamento da menina.

Depois de relatar que o esposo saiu correndo e foi atrás dela com a primogênita comentando sobre o sertanejo, que partiu em 1998 por lutar contra o câncer, Virginia Fonseca disse que ao colocar o chapéu na cabeça, Maria Alice diz que é "Liandro" e não boiadeira. A atitude então surpreende a família, pois, segundo a empresária, ninguém contou para a herdeira sobre tudo o que houve.

"Maria Alice sempre fala do Leandro, por exemplo, quando ela coloca chapéu, vou até filmar pra vocês, aí a gente fala assim: 'ah, você tá de boiadeira?', aí ela: 'não, Liandro', a gente fala: 'ah, tá de boiadeira', ela: 'não, não, não, eu sou o Liandro'", revelou a influenciadora sobre o comportamento da herdeira.

Antes de contar essa situação com Maria Alice, Zé Felipe relatou um momento que tomou um susto e saiu correndo. Por ter medo de espíritos, o cantor deixou a primogênita sozinha no quarto ao ela dar a entender que estaria conversando com Leandro.

Filha de Virginia surpreende ao imitar mania do avô Leonardo

A filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de 3 anos, surpreendeu ao falar o que fará quando crescer. Recentemente, a influenciadora postou um vídeo da menina contando o que realizará na vida adulta e divertiu ao imitar os avôs, Leonardo e Margareth Serrão.

No registro, a primogênita do casal apareceu respondendo ao ser questionada o que fará quando crescer: "Tomar". Em seguida, a apresentadora do SBT perguntou o que seria a bebida e Maria Alice divertiu a mãe ao falar "cerveja". Veja o vídeo do momento engraçado aqui.