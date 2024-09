Viih Tube é surpreendida por macaco em sua cozinha: 'Boca cheia de leite'

Morando em condomínio fechado e com muita natureza, Viih Tube é surpreendida ao encontrar macaco atacando comida de sua cozinha; veja

Morando em uma mansão em um condomínio na Granja Viana, em São Paulo, a influenciadora e empresária Viih Tube foi surpreendida nesta quinta-feira, 05, por uma visita inesperada em sua cozinha, local que estava com a janela aberta.

Rodeada pela natureza em sua casa, a esposa de Eliezer tomou um susto e logo em seguida ficou encantada ao ver um macaquinho em cima do balcão da cozinha. O bichinho entrou no local para pegar comida e chocou a ex-BBB ao pegar justo um doce que estava no móvel.

"Gente, o macaco, aí que coisa mais linda", gravou até perceber que ele estava comendo um bolinho com cobertura. "Não, meu deus, vai comer alguma coisa aqui, é donuts, a boca cheia de leite em pó", falou desesperada ao vê-lo pegando a besteira.

Ao perceber a presença da famosa no local, o bichinho saiu correndo para a janela, mas, logo voltou ao ela colocar pedaços de banana para ele e outros macaquinhos pegarem.

Ainda nesta quinta-feira, 05, a Viih Tube chamou a atenção com fotos de seu ensaio gestante. Esperando seu segundo filho com Eliezer, que se chamará Ravi, que significa sol, ela surpreendeu ao aparecer coberta apenas com o formato do astro e da lua, nome de sua primogênita Lua.

Viih Tube admite ter 'perdido a vontade de engravidar' após segunda gestação

Após o nascimento de sua primeira filha, Viih Tube e Eliezer sempre falaram do desejo de aumentar ainda mais a família. No entanto, em seu novo livro 'Tô Grávida! O Que a Gente Faz Agora?', a influenciadora digital revelou que está reconsiderando a ideia. Ela contou que 'perdeu a vontade de engravidar' durante a gestação do segundo herdeiro, Ravi.

Viih, que recentemente realizou um evento para o lançamento oficial do seu livro, já teve alguns trechos divulgados. Segundo a CNN, em um dos capítulos, a influenciadora reflete sobre as complicações que enfrentou durante a gestação do segundo filho, Ravi. Ela revelou que sofreu um descolamento de placenta, o que a obrigou a ficar em repouso.

“Agora, em razão dos descolamentos e pelo fato de estar muito tempo de repouso, fiquei com um pouco de receio de gerar um terceiro filho”, Viih relata ao comparar a chegada de Lua di Felice de Ravi e admite que “perdeu a vontade de ficar grávida novamente” após as complicações. Por isso, ela acredita que sua segunda gravidez “será a última”. Saiba mais aqui.