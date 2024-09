Viih Tube e Eliezer trocam beijos em lançamento de livro

Viih Tube e Eliezer realizaram um evento para o lançamento do livro Tô Grávida! O Que A Gente Faz Agora? e trocaram muitos beijos

Nesta terça-feira, 3, Viih Tube e Eliezer realizaram um evento para o lançamento oficial do livro Tô Grávida! O Que A Gente Faz Agora?, em São Paulo. O livro foi escrito pelos dois e mostra a visão do casal sobre diferentes fases da gravidez e puerpério.

Eliezer e Viih são pais de Lua, de um ano, e estão à espera de Ravi. Os famosos fizeram questão de posar para os fotógrafos presentes no local e trocaram muitos beijos na frente das câmeras.

Seguindo a mesma paleta de cores da capa do livro, Viih Tube apostou em um vestido lilás com tênis e o modelito ressaltou ainda mais a barriguinha da gestação. Já Eliezer apostou em um look na cor verde.

Luxo

Cada dia mais ansiosa pela chegada do segundo filho, Ravi, Viih Tube compartilhou um vlog mostrando as compras para o enxoval do bebê. Com cerca de 28 semanas de gestação, ela estava acompanhada de Eliezer, com quem ela também tem Lua di Felice, de um ano, e da mãe, Viviane Di Felice, e foi a um outlet no interior de São Paulo.

"Gravei o enxoval da Lua, então é óbvio que vou gravar o do Ravi! Mas, o dele será mais compacto, porque no da Lua fomos em um monte de loja, fomos no exterior... A gente ganhou muita roupa para ele, dessa vez fui inteligente: peguei as marcas que mandaram mimos para ela e pedi mimos para ele já pensando no enxoval", contou a mamãe.

Viih revelou ainda que muitas coisas que eram parte do guarda-roupa da primogênita, irão para o caçula, pois muitas não foram usadas por ela. Entre as compras, meias, bodys e muitos conjuntinhos para Ravi.

Em uma das lojas o casal de influenciadores comprou nada menos que 82 peças, totalizando R$ 10 mil. Além do enxoval, os papais compraram roupinhas para Lua e Eliezer ainda comprou um relógio luxuoso, da Gucci.