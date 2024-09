Viih Tube admite ter 'perdido a vontade de engravidar' após segunda gestação

Após revelar desejo de ter mais filhos, Viih Tube volta atrás e admite que perdeu a vontade de engravidar novamente; descubra o motivo

Após o nascimento de sua primeira filha, Viih Tube e Eliezer sempre falaram do desejo de aumentar ainda mais a família. No entanto, em seu novo livro 'Tô Grávida! O Que a Gente Faz Agora?', a influenciadora digital revelou que está reconsiderando a ideia. Ela contou que 'perdeu a vontade de engravidar' durante a gestação do segundo herdeiro, Ravi.

Viih, que recentemente realizou um evento para o lançamento oficial do seu livro, já teve alguns trechos divulgados. Segundo a CNN, em um dos capítulos, a influenciadora reflete sobre as complicações que enfrentou durante a gestação do segundo filho, Ravi. Ela revelou que sofreu um descolamento de placenta, o que a obrigou a ficar em repouso.

“Agora, em razão dos descolamentos e pelo fato de estar muito tempo de repouso, fiquei com um pouco de receio de gerar um terceiro filho”, Viih relata ao comparar a chegada de Lua di Felice de Ravi e admite que “perdeu a vontade de ficar grávida novamente” após as complicações. Por isso, ela acredita que sua segunda gravidez “será a última”.

“Pode ser que, lá pelos meus trinta anos, queira engravidar. Então, não digo que ‘nunca mais’ estarei grávida, mas tenho a sensação que não acontecerá de novo”, relata Viih, que tem apens 24 anos. Apesar de não estar disposta a gerar uma vida novamente, a influenciadora digital não descarta totalmente os planos de aumentar a família.

Inclusive, Viih contou que ela e o marido pensam em adotar a partir do terceiro herdeiro futuramente: “Queremos um terceiro filho, e nesse caso pensamos em adotar, o que também é outro sonho meu. Mas, primeiro, vamos viver a experiência do segundo. Só depois vamos decidir se adotamos ou não”, ela revelou após o lançamento do livro.

Viih Tube detalha enxoval de Ravi:

Cada dia mais ansiosa pela chegada do segundo filho, Ravi, Viih Tube compartilhou um vlog mostrando as compras para o enxoval do bebê. Com cerca de 28 semanas de gestação, ela estava acompanhada de Eliezer, com quem ela também tem Lua di Felice, de um ano, e da mãe, Viviane Di Felice, e foi a um outlet no interior de São Paulo.

"Gravei o enxoval da Lua, então é óbvio que vou gravar o do Ravi! Mas, o dele será mais compacto, porque no da Lua fomos em um monte de loja, fomos no exterior... A gente ganhou muita roupa para ele, dessa vez fui inteligente: peguei as marcas que mandaram mimos para ela e pedi mimos para ele já pensando no enxoval", contou a mamãe.