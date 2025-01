Viih Tube choca ao revelar valor do IPTU de sua mansão

A influenciadora digital Viih Tube revela quanto paga de IPTU por ano no apartamento e na mansão em São Paulo

A influenciadora digital Viih Tube surpreendeu a todos ao contar o valor impressionante que paga de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) nos dois imóveis que possui em São Paulo. A estrela contou os valores em um novo vídeo e impressionou pelo valor alto.

Viih é dona de um apartamento no estilo de cobertura e paga o valor de R$ 12 mil no IPTU. Ela também possui uma mansão luxuosa, na qual paga o IPTU no valor de R$ 18 mil .

Além disso, a influencer contou o valor da conta de luz de sua casa. “Gosta em torno de uns R$ 6 mil”, afirmou.

Quanto custou a mansão?

Recentemente, Eliezer, marido de Viih Tube, contou quanto eles pagaram na mansão luxuosa que compraram juntos. Os dois dividiram o valor que desembolsaram para a propriedade.

“A casa custou R$ 8 milhões, foi R$ 4 milhões para cada um”, disse ele no podcast No Lucro.

Durante a reforma da casa, eles construíram um lago artificial que custou cerca de R$ 1 milhão. A casa ainda tem cinema, spa, brinquedoteca, academia e uma ampla área social integrada.

Viih Tube diz que está quase curada após sofrer situação com Ravi

Nos últimos dias, Viih Tube compartilhou , que está se sentindo quase curada após ser diagnosticada com estresse pós-traumático por conta da situação vivida com o filho, Ravi, que recém-nascido ficou internado na UTI por algumas semanas.

"Já estou me sentindo quase 100% curada de tudo o que aconteceu", escreveu. "Eu ainda estava muito em alerta, não conseguia dormir, tendo muitos pesadelos, ele espirra eu já tenho crise de ansiedade achando que vamos reviver algum episódio em hospital", contou sobre como estava atenta após vê-lo internado com poucos dias de vida por conta de uma enterocolite.

"Essa semana senti que estou melhor, está menos frequente esses eventos de estresse pós-traumático", identificou sua recuperação. "É claro que o que mais está acalmando meu coração é Deus e cada conversa nossa...", compartilhou.

Aproveitando o clima de fim de ano, o influenciador digital e ex-BBB Eliezer Netto enfatizou seus sentimentos à esposa. Veja o que ele disse!

