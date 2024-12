O influenciador digital Eliezer Netto declara seu amor à esposa, Viih Tube, com quem vive um relacionamento desde 2022, e juntos, têm dois filhos

Em clima de fim de ano, o influenciador digital e ex-BBBEliezer Netto, de 34 anos, enfatizou seus sentimentos à esposa, a influenciadora e ex-BBB Viih Tube, de 24, nesta segunda-feira, 30. O dois, que são pais de Ravi, de um mês, e de Lua Di Felice, de um ano, compartilharam, ao longo de 2024, momentos felizes em família com os seguidores, mas também, episódios delicados que enfrentaram durante o período.

Para agradecê-la pelo ano, o influenciador publicou um vídeo descontraído com a amada nos stories de seu perfil no Instagram.

Na gravação os dois aparecem juntos, riem e se beijam. O episódio é ilustrado pela mensagem: "Indo para 2025 amando a mesma pessoa de 2024", e uma trilha sonora. Na tela, ainda é possível ler: "Parece que tem muito mais tempo que estamos juntos, né?", refletiu. "Mas só tem dois anos e olha tudo isso que já construímos. Muito orgulho e muito amor do que nos tornamos e somos um para o outro. Que Deus continue abençoando a nossa relação e guiando a nossa família", desejou Eliezer.

Eliezer publicou o mesmo vídeo no feed de seu perfil do Instagram. Desta vez, ele escreveu: "Desde 2022 e contando", consta a legenda. Para retribuir o carinho, Viih Tube pontuou: "Te amo, é só o começo. Quero a gente velhinho, de cabelo branco, sentados na varanda só observando a vida dos vizinhos e fofocando", divertiu-se na seção de comentários.

Confira, abaixo, o vídeo gravado por Eliezer e publicado em seu perfil no Instagram:

Como o casal se conheceu

Viih Tube e Eliezer se conheceram pessoalmente em maio de 2022, em um festival de música sertaneja, segundo o ex-BBB nas redes sociais. Posteriormente, os dois passaram a manter uma relação de amizade, mas desenvolveram um romance após se conhecerem melhor.

"As pessoas cobravam muito a gente desde o início um status para o nosso relacionamento e nós estávamos realmente nos conhecendo. Mas acabou acontecendo e está sendo maravilhoso", revelou em entrevista à Quem.

Eliezer contou que confessou sua paixão após uma viagem para Paris, na França: "A nossa primeira conversa para saber se iríamos ficar só os dois juntos foi na volta da nossa viagem. Eu falei que estava gostando muito dela e queria saber o que ela sentia também. Nós entendemos juntos como conduzir e estamos aqui".

Em agosto de 2022, o ex-BBB fez um pedido de namoro personalizado para a amada, com pétalas e balões estampados com a frase: "Viih, namora comigo?". Um mês depois, Viih Tube descobriu que estava grávida de Eliezer e, em março de 2023 os dois se casaram no papel. Confira!

