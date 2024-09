Virginia encarou perrengue em ensaio newborn do filho, revela fotógrafa

Em entrevista à CARAS Brasil, Veruska Toledo ainda conta como foi receber o convite para fotografar o caçula de Virginia e Zé Felipe

Virginia (25) e Zé Felipe (26) encantaram seus milhões de seguidores ao compartilhar o ensaio newborn (recém-nascido, em português) de José Leonardo nesta quarta-feira, 18. O pequeno nasceu no início de setembro e fez as fotos com Veruska Toledo, fotógrafa conhecida como a "encantadora de bebês". À CARAS Brasil, a profissional revelou um perrengue que a família passou na sessão.

"Por ser uma sessão de recém-nascidos teve cocô vazado também, quem nunca? [risos]", conta Veruska. Ela também fotografou o pequeno ao lado das filhas de Virginia , Maria Alice (3) e Maria Flor (1) e garante que o momento foi de muita diversão entre os irmãos.

Foto: Reprodução/Instagram @veruskatoledooficial

"As meninas se encantaram com os cenários montados para o José Leonardo. Como são crianças, queriam testar e usar todos os acessórios que levamos, como óculos e fantasia. Isso se torna muito fofo e gostoso de se ver."

Leia também: Virginia fez plástica após nascimento de José Leonardo? Médica diz a verdade

A fotógrafa conta que ela também foi chamada para fazer os ensaios newborn das filhas do casal, e depois seguiu para o acompanhamento mensal das pequenas. Para ela, ver os três juntos causa a sensação de nostalgia, além da emoção de continuar registrando a família.

"[Quando recebi o convite] eu chorei, foi a primeira reação que tive, foi como se fosse a primeira vez", diz. Veruska lembra que ao receber o convite para fotografar Maria Alice, primogênita de Virginia, recebeu o trabalho como uma conquista profissional.

"Pensei na hora: chegou minha vez, famosos me notaram. Isso é a realização de um sonho que todo profissional almeja, ser visto, lembrado ou notado por alguém que já chegou lá, que, de certa forma, alcançou o coração de centenas ou milhares de pessoas."

Em seu perfil do Instagram, Virginia se derreteu ao compartilhar as fotos do pequeno. "Bom dia com newborn do José Leonardo. Ô mãezinha, não sei qual ficou mais fofa", escreveu na legenda da publicação, que já ultrapassou 1,7 milhão de curtidas.

CONFIRA MAIS FOTOS DO ENSAIO NEWBORN DE JOSÉ LEONARDO, FILHO CAÇULA DE VIRGINIA E ZÉ FELIPE: